«Локомотив» рассмотрит трех центральных полузащитников

«Локомотив» интересуется кандидатурами центральных полузащитников Алексея Миронова из «Ростова», Сергея Бабкина из «Крыльев Советов» и Александра Коваленко из «Сочи».

Москвичи рассчитывают летом усилить свой состав кем-то из них. 26-летним Мироновым при этом интересуется и «Краснодар».