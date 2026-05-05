«Локомотив» рассмотрит трех центральных полузащитников

«Локомотив» интересуется кандидатурами центральных полузащитников Алексея Миронова из «Ростова», Сергея Бабкина из «Крыльев Советов» и Александра Коваленко из «Сочи».
Москвичи рассчитывают летом усилить свой состав кем-то из них. 26-летним Мироновым при этом интересуется и «Краснодар».
- Transfermarkt оценивает его стоимость, а также 22-летнего Коваленко, в 1,5 миллиона евро. 23-летний Бабкин стоит 1,8 миллиона.
- Сроки контрактов Коваленко и Бабкина с нынешними клубами рассчитаны до середины 2029 года, Миронова – до конца 2027-го.