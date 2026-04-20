Мостовой оценил работу Карседо в «Спартаке»

Александр Мостовой высказался о работе главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо.

«У меня кредит доверия Карседо был в самый первый момент, когда он возглавил команду. Я один из немногих, кто сказал, что он нормальный тренер, и я остаюсь при своем мнении.

Сейчас интересно смотреть на тех людей, которые тогда кричали, а сейчас притихли. «Спартак» выбил «Зенит», сейчас обыграл «Ахмат», потом игра с «Краснодаром» – очень интересно.

В футболе хорошо играешь – тебя все любят, но стоит проиграть, как те же самые уже будут ругать. Они набрали ход, хорошее состояние у команды. Прошли «Зенит» в Кубке, а то, что оступились в Ростове, неудивительно, потому что уже сил не хватило после «Зенита». Перед «Ахматом» отдохнули, подготовились – и спокойно разобрались», – сказал Мостовой.