Мостовой оценил работу Карседо в «Спартаке»

Александр Мостовой высказался о работе главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо.
«У меня кредит доверия Карседо был в самый первый момент, когда он возглавил команду. Я один из немногих, кто сказал, что он нормальный тренер, и я остаюсь при своем мнении.
Сейчас интересно смотреть на тех людей, которые тогда кричали, а сейчас притихли. «Спартак» выбил «Зенит», сейчас обыграл «Ахмат», потом игра с «Краснодаром» – очень интересно.
В футболе хорошо играешь – тебя все любят, но стоит проиграть, как те же самые уже будут ругать. Они набрали ход, хорошее состояние у команды. Прошли «Зенит» в Кубке, а то, что оступились в Ростове, неудивительно, потому что уже сил не хватило после «Зенита». Перед «Ахматом» отдохнули, подготовились – и спокойно разобрались», – сказал Мостовой.
- «Спартак» назначил Карседо 5 января, заключив с ним контракт до 2028 года.
- Клуб идет на четвертом месте в таблице РПЛ с 45 очками в 25 турах.