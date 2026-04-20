Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мостовой оценил работу Карседо в «Спартаке»

Вчера, 17:29
7

Александр Мостовой высказался о работе главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо.

«У меня кредит доверия Карседо был в самый первый момент, когда он возглавил команду. Я один из немногих, кто сказал, что он нормальный тренер, и я остаюсь при своем мнении.

Сейчас интересно смотреть на тех людей, которые тогда кричали, а сейчас притихли. «Спартак» выбил «Зенит», сейчас обыграл «Ахмат», потом игра с «Краснодаром» – очень интересно.

В футболе хорошо играешь – тебя все любят, но стоит проиграть, как те же самые уже будут ругать. Они набрали ход, хорошее состояние у команды. Прошли «Зенит» в Кубке, а то, что оступились в Ростове, неудивительно, потому что уже сил не хватило после «Зенита». Перед «Ахматом» отдохнули, подготовились – и спокойно разобрались», – сказал Мостовой.

  • «Спартак» назначил Карседо 5 января, заключив с ним контракт до 2028 года.
  • Клуб идет на четвертом месте в таблице РПЛ с 45 очками в 25 турах.

Еще по теме:
Мостовой оценил шансы Захаряна стать новым «Царем» 5
Реакция Мостового на 3:1 «Спартака» с «Ахматом» 4
Не бравший Кубок Испании Мостовой отреагировал на наличие этого трофея у Захаряна
Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Карседо Хуан Карлос Мостовой Александр
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1776696243
Так нефутбольный Карседо внезапно стал эталоном футбольности!Ох,уж эта "царская милость"-одним первая лига России не в зачёт, а другим и какая-то сегунда-5 слаще сахара.
Ответить
R_a_i_n
1776696434
Дайте хотя бы сезон полный отработать, потом оценки ставить.
Ответить
...уефан
1776697140
...так, если по большому счёту разобраться, то как футбольный, но не тренерский человек может давать оценки тренерскому, но не футбольному человеку? По-царски парадоксально!...
Ответить
алдан2014
1776697905
Мостовой разве говорил ,что то хорошее за Корседо? Что то не помню. У него одна фишка: не футбольные люди
Ответить
FROLL007
1776699494
Плывёт по течению физрук. 6 место себе свинарня обеспечила. Гыгыгы
Ответить
Главные новости
Фото«Зенит» заинтересовался полузащитником «Крузейро»
08:42
Гурцкая раскрыл размер неустойки Челестини
08:09
1
Пьяный загул игрока «Локо», Кордобе грозит дисквалификация на матч со «Спартаком», Сафонов может вернуться в запас «ПСЖ» и другие новости
01:57
«Как можно его ставить?»: Бубнов возмущен судейским назначением на матч «Краснодара»
01:31
12
«Спартак» принял итоговое решение по будущему самого дорогого футболиста в истории клуба
01:17
5
Бубнов – о тренере РПЛ: «Он уже вконец оборзел»
00:44
8
Разбор судейства в матче «Краснодар» – «Балтика»
00:29
4
36-летний Кроос озвучил позицию по возобновлению карьеры
00:06
Шалимов прошелся по футболисту «Краснодара»: «Наитупейшая ошибка»
Вчера, 23:59
1
Видео«Локомотив» потроллил «Зенит» перед очным матчем
Вчера, 23:31
6
В «Спартаке» допустили назначение женщины-тренера
00:55
5
Бубнов – о тренере РПЛ: «Он уже вконец оборзел»
00:44
8
Разбор судейства в матче «Краснодар» – «Балтика»
00:29
4
Шалимов прошелся по футболисту «Краснодара»: «Наитупейшая ошибка»
Вчера, 23:59
1
Видео«Локомотив» потроллил «Зенит» перед очным матчем
Вчера, 23:31
6
Бубнов отреагировал на странную выходку Евсеева
Вчера, 23:18
3
Федотов назвал единственную судейскую ошибку в матче «Спартак» – «Ахмат»
Вчера, 22:54
2
Радимов встал на защиту Семака: «Не каждый так рискнет, правильно?»
Вчера, 22:46
7
ЦСКА не рассматривает назначение Талалаева
Вчера, 22:27
2
Бубнов высказался о провокационном поступке Кордобы
Вчера, 21:52
15
Мостовой дерзко ответил на слова Овчинникова, что его переклинило
Вчера, 21:42
6
Радимов комплиментарно высказался об игре «Спартака»
Вчера, 21:32
4
Решение Семака в матче с «Динамо Мх» назвали гениальным
Вчера, 21:24
3
В «Локомотиве» посоветовали Батракову уйти из клуба
Вчера, 21:19
4
ФотоРПЛ назвала лучшего игрока 25-го тура РПЛ
Вчера, 20:57
9
Карпукас отказался от нового контракта с «Локо» – его хочет подписать «Краснодар»
Вчера, 20:50
3
Талалаеву предрекли, что его когда-нибудь побьют
Вчера, 20:45
1
ЦСКА предложили назначить Галактионова, отступные тренера «Локо» – 60 миллионов
Вчера, 20:36
3
Журавель назвал серьезнейшее преимущество «Зенита» в чемпионской гонке
Вчера, 20:24
3
«Скрывать уже нечего»: экс-игрок ЦСКА – о Челестини
Вчера, 20:21
7
Федотов оценил провокационный жест Кордобы в адрес вратаря «Балтики»
Вчера, 20:12
7
Игрок основы «Динамо» выбыл до конца сезона из-за травмы
Вчера, 19:58
1
Экс-игрок «Зенита» и сборной России хочет сменить гражданство и выступать за Армению
Вчера, 19:52
14
Бубнов одним словом описал перепалку Талалаева с Радимовым
Вчера, 19:44
3
Радимов оценил новый лимит на легионеров в РПЛ
Вчера, 19:25
«Локомотив» уверен в крупной победе над «Зенитом» со счетом 3:0
Вчера, 19:14
16
Агент Ненахова высказался об алкогольной вечеринке игрока «Локо»
Вчера, 18:43
Соболев недоволен судейством в РПЛ: «Все меньше людей понимают, что происходит»
Вчера, 18:32
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 