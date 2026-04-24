Карпукас потребовал от «Локомотива» ежегодного повышения зарплаты

«Локомотив» пока не договорился о продлении контракта с полузащитником Артемом Карпукасом.
Сообщалось, что клуб готов ему предложить 10 миллионов рублей в месяц, тогда как хавбек хочет 11. При этом Карпукас также настаивает на ежегодном повышении зарплаты на 1 миллион рубле.
За полузащитником уже давно следит «Краснодар», который готов заплатить «Локомотиву» 5 миллионов евро. Официального предложения пока не было, однако в рабочем порядке представители «быков» передали свое предложение.
- 23-летний Карпукас в этом сезоне провел за «Локомотив» 31 матч, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2027 года.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»