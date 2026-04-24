Карпукас потребовал от «Локомотива» ежегодного повышения зарплаты

«Локомотив» пока не договорился о продлении контракта с полузащитником Артемом Карпукасом.

Сообщалось, что клуб готов ему предложить 10 миллионов рублей в месяц, тогда как хавбек хочет 11. При этом Карпукас также настаивает на ежегодном повышении зарплаты на 1 миллион рубле.

За полузащитником уже давно следит «Краснодар», который готов заплатить «Локомотиву» 5 миллионов евро. Официального предложения пока не было, однако в рабочем порядке представители «быков» передали свое предложение.