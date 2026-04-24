Гурцкая раскритиковал Семака: «Зенит» превращается в болото»

Агент Тимур Гурцкая раскритиковал игру «Зенита» после гостевого матча 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0).

– Я считаю, что Семак убил эту команду. «Зенит» превращается в болото.

Я не верю, что такие игроки при другом тренере, при другом тренировочном процессе играли бы в такой футбол. Нельзя так мрачно играть в футбол, невозможно. У них вообще нет всплесков. Единственный всплеск – первый тайм в матче с «Краснодаром». За 26 туров мы можем вспомнить три тайма.

Тренер не справляется, закончился его цикл. Даже если вы дадите ему в руки трех обладателей «Золотого мяча», я боюсь, что это уже не поможет.

– Кого вы предлагаете «Зениту»?

– Судя по составу, им нужно везти какого-то иностранца, желательно из Латинской Америки.

«Зенит» закончил с этим тренером, потому что это невозможно смотреть. Не могут они играть на ноль. Для того, чтобы у «Зенита» было ноль голов, вся команда соперника должна стоять в воротах. Во втором тайме «Локомотив» был ближе к победе.