  • Гурцкая раскритиковал Семака: «Зенит» превращается в болото»

Гурцкая раскритиковал Семака: «Зенит» превращается в болото»

Сегодня, 11:19
28

Агент Тимур Гурцкая раскритиковал игру «Зенита» после гостевого матча 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0).

– Я считаю, что Семак убил эту команду. «Зенит» превращается в болото.

Я не верю, что такие игроки при другом тренере, при другом тренировочном процессе играли бы в такой футбол. Нельзя так мрачно играть в футбол, невозможно. У них вообще нет всплесков. Единственный всплеск – первый тайм в матче с «Краснодаром». За 26 туров мы можем вспомнить три тайма.

Тренер не справляется, закончился его цикл. Даже если вы дадите ему в руки трех обладателей «Золотого мяча», я боюсь, что это уже не поможет.

– Кого вы предлагаете «Зениту»?

– Судя по составу, им нужно везти какого-то иностранца, желательно из Латинской Америки.

«Зенит» закончил с этим тренером, потому что это невозможно смотреть. Не могут они играть на ноль. Для того, чтобы у «Зенита» было ноль голов, вся команда соперника должна стоять в воротах. Во втором тайме «Локомотив» был ближе к победе.

  • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 56 очками после 26 туров. Команда отстает от «Краснодара» на 1 очко.
  • Семак возглавляет петербуржцев с 29 мая 2018 года.

Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Семак Сергей Гурцкая Тимур
sochi-2013
1777021156
Может просто Зенит перевес(з)ти в Латинскую Америку? Кито такая эта Огуцкая? Чем заслужил, что его "авторитетное" мнение выкладывают, как истину последней инстанции?
Cleaner
1777021841
Что значит Зенит превращается в болото??? Зенит уже давно и есть БОЛОТО. Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Garrincha58
1777022419
Этот процесс болотного брожжения уже длится третий год, но боссам наплевать не понятно почему? Тратятся огромные деньги и всё в трясину, а может они хотят 6 раз быть вторыми это тоже достижение...цирк да и только
Интерес
1777022494
Занюханный клоун Гурцкая,неспособный к аналитическим выкладкам, пытается обвинить шестикратного чемпиона страны в развале команды,на основании того,что она не стала семикратным чемпионом.Может ещё и станет,если копытные ещё раз обмишулятся. А любой организм умирает, вот и "Зенит" упёрся в потолок и нуждается в переформатировании. Обстоятельства изменились, а концепция развития клуба осталась прежней.Все гастеры давно говорят в открытую, что это-высокооплачиваемый трамплин для прыжка в топ-5 Европы,с перспективой прославиться в еврокубках.Которых у нас нет, и не предвидится в ближайшее время.
рылы
1777023709
в глубине души согласен. семак себя изжил в зените. с таким составом так тухло играть - это пц.
andr45
1777025844
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ ЧИСЛО РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ АТАК* Краснодар — 237 «Zenitе» - 237 Динамо М — 222 Спартак — 214 Локомотив — 212 Балтика — 168 ПРОЦЕНТ ГОЛЕВЫХ АТАК Локомотив -24,1 Краснодар — 22,4 Балтика — 22,0 Динамо М — 20,3 Спартак — 19,6 «Zenitе» - 19,0 ЭФФЕКТИВНОСТЬ УДАРОВ ПО ВОРОТАМ (%) Краснодар — 44,9 Спартак — 44,2 Динамо М — 41,7 Локомотив — 41,1 «Zenitе» - 39,8 Балтика — 38,9 * - результативная атака, закончившаяся ударом в створ ворот или угловым
БеZуМныЙ
1777025938
Чем то с ним соглашусь. Семаку нужен отдых.
Император 1
1777026451
Так и есть
Павелий
1777026918
А должен превратиться в того, кем был: кусающийся середняк! ЗПРФ!
СильныйМозг
1777040244
ЗАЕ*ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААЛ!!!!!! Вот, что я думаю, про нашего тренера.
