  • Мусаев прокомментировал эпизод с пенальти в ворота «Спартака»

Мусаев прокомментировал эпизод с пенальти в ворота «Спартака»

Сегодня, 09:18
11

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о гостевой победе над «Спартаком» (2:1) в 26-м туре РПЛ.

– Эта победа чемпионская?

– Нельзя сказать, [можно] только когда сезон закончится. Как в том году, когда в Махачкале Стас [Агкацев] пенальти отбил. Победа важнейшая, но у нас еще четыре матча впереди.

– Пенальти был в ворота «Спартака», в игре с «Балтикой» похожий эпизод – не пенальти. Как оцениваете такие трактовки?

– Рука была отставлена. А эпизод с Оласой смотрел с технической съемки, потому что не смотрю ТВ.

В среду такой пенальти в ворота «Зенита» был странный. Но эта ошибка не повлияла ни на что, Комличенко не забил пенальти.

– Когда Аугусто вернется?

– В субботу МРТ будет, не думаю, что будет готов к «Динамо». Может быть, к «Акрону».

– Можете сравнить гонку за золото в том году и в этом?

– В прошлом сезоне у нас был спокойный отрыв в очках, было чуть комфортнее. Понимали, что один раз можем ошибиться. Сейчас же каждая осечка может стоить титула.

– Почему заменили Сперцяна?

– Эдик – боец, ему было тяжело в конце игры. Но игры тяжелые впереди, решили его поберечь. Тем более у него была недавно травма.

– Понимали, что поражение от «Спартака» поставило бы крест на чемпионстве?

– Я же не «капитан очевидность». Ребята уже были чемпионами, все хотят снова стать чемпионами. И глупо говорить, что если бы проиграли, то шансы на титул были бы потеряны.

  • Гол у «Спартака» забил Кристофер Мартинс на 38-й минуте. У «Краснодара» отличились Эдуард Сперцян на 45+1-й с пенальти и Жубал на 85-й.
  • Сперцян реализовал 11-метровый, который был назначен за игру рукой в своей штрафной Наилем Умяровым.
  • В прошлом туре в матче «Краснодара» с «Балтикой» судьи не назначили пенаальти в ворота «быков» за игру рукой в своей штрафной Диего Косты, после чего Экспертно‑судейская комиссия при президенте РФС поддержала решение главного арбитра.

Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Мусаев Мурад
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
rash1959
1777013013
какой то гнилой этот Мусаев. Ведь чуствуется, что всё куплено-продано, но... "накладной" то нет, чтобы провести ревизию.
Ответить
andr45
1777016090
«Краснодар» купил лидерство в тяжелейшем матче! Станет ли гол Чистякова чемпионским?
Ответить
АЛЕКС 58
1777020002
Уверенно заявляет,зная что Озон армяшке проплатил за очередной титул
Ответить
Foxitkuban
1777021186
В комментариях одни бухгалтеры собрались. Все-то у них куплено и проплачено))) Не умеют проигрывать, ребятки))
Ответить
Бумбраш
1777021524
"рука была оставлена"..если быть до конца точным,то Кордоба толкает Умярова в спину ...но это не нужно видеть этому чучмеку..гнилой ты Мусаев..гнилой
Ответить
шахта Заполярная
1777024440
Когда толкают в спину, то человек естественно пытается руками за что то зацепиться или подстраховаться, а не падает руки по швам. Мяч тем более попал выше локтя, а это не рука. Гнилью от тебя муса повеело сильно.
Ответить
alp
1777025770
чего мясные раскряхтелись. мяч попал в руку и изменил направление. пендаль чистейший.
Ответить
Artemka444
1777043425
Судьи чмошники Посмотрим что будет дальше
Ответить
