Мусаев прокомментировал эпизод с пенальти в ворота «Спартака»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о гостевой победе над «Спартаком» (2:1) в 26-м туре РПЛ.

– Эта победа чемпионская?

– Нельзя сказать, [можно] только когда сезон закончится. Как в том году, когда в Махачкале Стас [Агкацев] пенальти отбил. Победа важнейшая, но у нас еще четыре матча впереди.

– Пенальти был в ворота «Спартака», в игре с «Балтикой» похожий эпизод – не пенальти. Как оцениваете такие трактовки?

– Рука была отставлена. А эпизод с Оласой смотрел с технической съемки, потому что не смотрю ТВ.

В среду такой пенальти в ворота «Зенита» был странный. Но эта ошибка не повлияла ни на что, Комличенко не забил пенальти.

– Когда Аугусто вернется?

– В субботу МРТ будет, не думаю, что будет готов к «Динамо». Может быть, к «Акрону».

– Можете сравнить гонку за золото в том году и в этом?

– В прошлом сезоне у нас был спокойный отрыв в очках, было чуть комфортнее. Понимали, что один раз можем ошибиться. Сейчас же каждая осечка может стоить титула.

– Почему заменили Сперцяна?

– Эдик – боец, ему было тяжело в конце игры. Но игры тяжелые впереди, решили его поберечь. Тем более у него была недавно травма.

– Понимали, что поражение от «Спартака» поставило бы крест на чемпионстве?

– Я же не «капитан очевидность». Ребята уже были чемпионами, все хотят снова стать чемпионами. И глупо говорить, что если бы проиграли, то шансы на титул были бы потеряны.