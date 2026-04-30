Бубнов назвал позиции, которые нужно усилить «Спартаку»

Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов назвал позиции, которые нужно усилить команде в летнее трансферное окно.
«Значит, что «Спартаку» надо будет делать с учeтом того, что [ужесточается] лимит на легионеров… Два крайних защитника высокого уровня им нужны. Вот. Плюс забивной нападающий, бомбардир. Обязательно нужен», – сказал Бубнов.
- «Спартак» занимает 4-е место в РПЛ с 48 очками и на 1 балл отстает от «Локомотива», который идет 3-м.
- В финале Пути регионов FONBET Кубка России красно-белые сыграют дома с ЦСКА 6 мая.
Источник: «Чемпионат»