Бывший легионер 5 клубов РПЛ хочет работать в «Спартаке»

Бывший полузащитник 5 клубов РПЛ Ивелин Попов рассказал о желании стать спортивным директором красно-белых.

– Какие у вас планы на будущее?

– Сейчас начинаю путешествовать. Скоро вылетаю в Испанию на несколько дней. Заеду к «Атлетику» из Бильбао: ознакомлюсь с инфраструктурой, с тем, как люди работают в клубе и в академии.

Меня больше всего интересует работа спортивным директором. Буду учиться, никуда не спешу. Предложения у меня уже были, но сейчас хочу достичь высокого уровня и квалификации. Чтобы, подписав контракт, все знать и быть полезным клубу.

– Есть ли мечта стать спортивным директором «Спартака»?

– В принципе, все возможно. Главное – жить и набираться опыта. Думаю, не надо стремиться только в большие команды. Везде можно приобрести что-то для себя, что пригодится в будущем. Это касается как работы с ведущими командами, так и с середняками и клубами из нижних дивизионов.

«Реал», «Барселона», «Интер», «Милан» – это другой уровень. Конечно, хотелось бы попробовать себя в такой команде, как «Спартак», но все покажет время.