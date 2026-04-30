Дмитриев сформулировал идеальное окончание сезона для «Спартака»

Вингер «Спартака» Игорь Дмитриев заявил, что команда постарается завоевать бронзовые медали чемпионата России.
– Одно очко до третьего места. Понимаете, что вы можете завоевать медали в этом сезоне?
– Мы понимаем, что можем это сделать, и мы очень хотим завоевать третье место. Сейчас стараемся сделать все, чтобы забраться в таблице еще выше.
– Идеальное окончание сезона для «Спартака»?
– Быть в таблице как можно выше и выиграть Кубок.
- «Спартак» занимает 4-е место в РПЛ с 48 очками и на 1 балл отстает от «Локомотива», который идет третьим.
- В финале Пути регионов FONBET Кубка России красно-белые сыграют дома с ЦСКА 6 мая.
Источник: «Матч ТВ»