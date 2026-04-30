Дмитриев сформулировал идеальное окончание сезона для «Спартака»

Вингер «Спартака» Игорь Дмитриев заявил, что команда постарается завоевать бронзовые медали чемпионата России.

– Одно очко до третьего места. Понимаете, что вы можете завоевать медали в этом сезоне?

– Мы понимаем, что можем это сделать, и мы очень хотим завоевать третье место. Сейчас стараемся сделать все, чтобы забраться в таблице еще выше.

– Идеальное окончание сезона для «Спартака»?

– Быть в таблице как можно выше и выиграть Кубок.