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  • Семак рассказал о состоянии Глушенкова и Мантуана перед игрой с ЦСКА

Семак рассказал о состоянии Глушенкова и Мантуана перед игрой с ЦСКА

30 апреля, 13:24
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о подготовке к матчу 28‑го тура РПЛ с ЦСКА.

Максим Глушенков возвращается в строй после дисквалификации. Плюс к игре готовится и Густаво Мантуан. Как бы вы оценили эти возвращения?

– Мантуан пропустил достаточно много, Глушенков – одну игру по дисквалификации. В функциональном плане и по части игрового тонуса у Глушенкова всe нормально. По Мантуану: конечно, для нас это хорошо, что он вернулся, но пока не готов на 100% и будет ли играть – посмотрим.

– ЦСКА после «Зенита» предстоит сыграть кубковую встречу со «Спартаком». Сложнее ли в связи с этим будет предугадать состав армейцев?

– Я так не думаю. Главный тренер ЦСКА уже высказался, что ротации не будет и что лучшая подготовка к Кубку – это игра с «Зенитом». Думаю, что времени более чем достаточно для подготовки к следующему матчу Кубка России. Считаю, этим всe сказано.

– В составе «Зенита» есть Игорь Дивеев, который этой зимой перешел из ЦСКА. Как вы думаете, для него этот матч будет сверхпринципиальным?

– Не думаю, что он может быть для Игоря сверхпринципиальным. Он в «Уфе» играл, в ЦСКА играл, сейчас в «Зените». Нужно спросить, конечно, у самого Игоря, насколько для него этот матч принципиальный – играть против команды, в которой он провел прекрасное время, где стал тем, кем его знают.

Сейчас он игрок «Зенита» и защищает цвета нашей команды. Насколько важна принципиальность для него в этом матче, лучше всe же у него спросить. Мне лично так не кажется.

  • Игра пройдет в Москве 2 мая и начнется в 19:00 мск.
  • «Зенит» набрал 59 очков и занимает 2-е место в РПЛ, отставая на одно очко от лидирующего «Краснодара».
  • ЦСКА 6 мая сыграет со «Спартаком» в FONBET Кубке России.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Дивеев Игорь Глушенков Максим Мантуан Густаво Семак Сергей
Комментарии (1)
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Бумбраш
1777549707
Семак рассказал о состоянии Глушенкова и Мантуана перед игрой с ЦСКА :"отдыхают в пивной с дюраном"
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