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  • Шпрыгин рассказал о ситуации с крестным ходом на стадионе «Динамо»

Шпрыгин рассказал о ситуации с крестным ходом на стадионе «Динамо»

30 апреля, 12:38
3

Известный болельщик «Динамо» Александр Шпргыин сказал, реально ли организовать крестный ход на стадионе «ВТБ Арена», где выступают бело-голубые.

– Это первое, что сразу поможет. Но не надо воспринимать эту история с той точки зрения, что в моменте что-то сделали и все изменилось. Стадион уже открылся как семь лет. По православной традиции, свой дом всегда освящают. В «Динамо» не освящали.

Можно провести обряд, это в целом, не повредит и все эту идею поддерживают. Она витает в воздухе уже несколько лет и едва не становилась реальностью, но по техническим причинам переносилась. Мнение я не поменял, «Динамо» – тот клуб, которому не повредит освятить свой стадион.

– Как должна выглядеть эта процедура? Должны собраться все футболисты, батюшка с кадилом к каждому подходит? Или батюшка должен расплескать святую воду по углам поля?

– Здесь изобретать велосипед не надо. Это православный обряд, традиции. Когда сюда приезжал представитель патриархии отец Сергий полтора года назад, мы ходили, маршрут понятен, с точки зрения православия все понятно. Подбирали дату под праздник.

– И все же – как именно должен обряд происходить?

– Читают молитву и идут частично вокруг стадиона, частично где поле и выходят назад. Это было согласовано. Болельщики хотят. Это не мне захотелось и я оголтело идею двигаю. Это не я даже придумал, это придумали фанаты из поколения 70-80-х годов, которые устали ждать. У нас поход на футбол – как в храм, над нами купол сине-белый. Мы сюда идем снова и снова, какой бы не был результат.

– Футболисты в этом должны участвовать?

– Тут такой момент – лишь бы это вообще состоялось. Инициаторы – болельщики, они пригласят того, кого сочтут нужным. Это не пир на весь мир, так позовешь, несколько тысяч придут, и что с этим делать. Но вера никому не запрещает.

Не надо ждать, когда я все это организую. Вера и любовь к «Динамо» позволяют это сделать самим. В любой будний день – вот у нас здесь храм Петра и Павла, ближайший к стадиону. Договаривайтесь с батюшкой, собирайте народ.

Ставить свечки за победу – это коверканье веры, господь людям в других моментах помогает, со здоровьем, в важных факторах, а не в том, в каком цвете команда выиграет. Но именно освятить дом – нормальная история, чтобы с духовной точки зрения здесь стало лучше находиться.

  • «ВТБ Арена» открылась на месте старого стадиона «Динамо» в декабре 2018 года.
  • Свой последний трофей, Кубок России, бело-голубые завоевали в 1995 году под руководством Константина Бескова. Клуб не выигрывал золотые медали после победы в чемпионате СССР-1976 (весна).

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (3)
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Cleaner
1777543661
Так вот в чем проблема клуба ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ БЕЗ ЧЕМПИОНСТВА! А я то всё на тренеров и игроков думал. Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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Интерес
1777544439
А чё...Ещё с девяностых купленные машины толстосумы( и не только) освящают,общественные построенные заведения (включая самые деликатные-санитарно-гигиенические)-тоже.Всё за мзду. Раз всё-таки "торговцев в храмы"(вопреки осуждению отцами-основателями религиозного течения) , то всё можно. А полушпана Шпрыгин будет при сём действе,как юродивый на паперти-в почёте.
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рылы
1777544775
молитесь, поститесь и слушайте радио радонеж.
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