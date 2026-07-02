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  • Камбэки Англии и Бельгии на ЧМ-2026, зарплата Воробьева в «Спартаке», проблемы Дзюбы с поиском клуба и другие новости

Камбэки Англии и Бельгии на ЧМ-2026, зарплата Воробьева в «Спартаке», проблемы Дзюбы с поиском клуба и другие новости

Вчера, 02:00

«Спартак» сделал самое выгодное предложение по Параде

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Источник: «Бомбардир»
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