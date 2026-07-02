ЧМ-2026. Бельгия вышла в 1/8 финала, отыграв два мяча и победив Сенегал (3:2) благодаря пенальти на 125-й минуте

Сборная Бельгии совершила впечатляющий камбэк в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Сенегала.
Команда Руди Гарсии уступала со счетом 0:2 до 86-й минуты, но сумела отыграться благодаря голам Ромелу Лукаку и Юри Тилеманса.
Соперники приближались к серии пенальти, однако в концовке второго дополнительного тайма бельгийцы заработали 11-метровый.
Удар с точки реализовал Тилеманс, принесший своей сборной волевую победу 3:2.
Бельгия в 1/8 финала чемпионата мира встретится либо с США, либо с Боснией и Герцеговиной.
Чемпионат мира. 1/16 финала
Бельгия - Сенегал - 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Х. Диарра, 25; 0:2 - И. Сарр, 51; 1:2 - Р. Лукаку, 86; 2:2 - Ю. Тилеманс, 89; 3:2 - Ю. Тилеманс, 120+5 (с пенальти).
Источник: «Бомбардир»