ЧМ-2026. Бельгия вышла в 1/8 финала, отыграв два мяча и победив Сенегал (3:2) благодаря пенальти на 125-й минуте

Сборная Бельгии совершила впечатляющий камбэк в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Сенегала.

Команда Руди Гарсии уступала со счетом 0:2 до 86-й минуты, но сумела отыграться благодаря голам Ромелу Лукаку и Юри Тилеманса.

Соперники приближались к серии пенальти, однако в концовке второго дополнительного тайма бельгийцы заработали 11-метровый.

Удар с точки реализовал Тилеманс, принесший своей сборной волевую победу 3:2.

Бельгия в 1/8 финала чемпионата мира встретится либо с США, либо с Боснией и Герцеговиной.