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  • ЧМ-2026. Бельгия вышла в 1/8 финала, отыграв два мяча и победив Сенегал (3:2) благодаря пенальти на 125-й минуте

ЧМ-2026. Бельгия вышла в 1/8 финала, отыграв два мяча и победив Сенегал (3:2) благодаря пенальти на 125-й минуте

Вчера, 01:50
22

Сборная Бельгии совершила впечатляющий камбэк в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Сенегала.

Команда Руди Гарсии уступала со счетом 0:2 до 86-й минуты, но сумела отыграться благодаря голам Ромелу Лукаку и Юри Тилеманса.

Соперники приближались к серии пенальти, однако в концовке второго дополнительного тайма бельгийцы заработали 11-метровый.

Удар с точки реализовал Тилеманс, принесший своей сборной волевую победу 3:2.

Бельгия в 1/8 финала чемпионата мира встретится либо с США, либо с Боснией и Герцеговиной.

Чемпионат мира. 1/16 финала
Бельгия - Сенегал - 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
Голы: 0:1 - Х. Диарра, 25; 0:2 - И. Сарр, 51; 1:2 - Р. Лукаку, 86; 2:2 - Ю. Тилеманс, 89; 3:2 - Ю. Тилеманс, 120+5 (с пенальти).
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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Сенегал Бельгия
Комментарии (22)
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Mirak92
1782946323
ПУШКА МАТЧ!!!
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Mr.
1782946400
Сегодня был день европейских выкрутасов. Что Англия, что Бельгия )
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knikos
1782946440
Ну что , зулусы? Допраздновались до конца матча ? Не люблю Бельгию , но ... снимаю шляпу ... Просто браво !!! ..
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Император 1
1782946520
Выиграли из-за липового пенальти 🐓 Вратарь Сенегала, ты т*пая отсталая безм*зглая пе.ту.ш@ра, на*ер ты лезешь, если выбить не можешь! Бельгия недостойна победы, играли, как костоломы и нытики 🐓🐓🐓💵💵💵 Самый д*б*ль.ный, помойный и купленный чемпионат, тратить на него время уже никакого желания!
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ilya-ilya-google
1782947080
Казалось, что быть хуже, чем Нидерланды невозможно, но тут со дна постучала Бельгия
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Из Твери Леха
1782965193
Мда, Сегал-то весь матч смотрелся лучше. И так слить все старания свои.
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bratskij
1782966721
Смотришь и понимаешь, что европейский футбол деградирует. Босния, Бельгия, Голландия, Немцы, да они просто мертвые пешком ходят. Да и остальные такие же у испанцев научились пеший футбол.
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VVM1964
1782976002
Я уже спать пошёл на 80-й минуте, думая, что всё, но напоследок глянул на счёт в бомбардире и обомлел, пришлось вернуться 🤣 !!!
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_Sasha_
1782978853
Жаль сенегал, хорошо играли и так провалить концовку...
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mihail200606
1782981626
Не досидел до допвремени,но Бельгии дальше делать нечего.. повезло им в конце с ошибкой воротчика на выходе... у сенегала тоже брака много было.. но они заслуживали победу больше
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