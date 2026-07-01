«Зенит» пытался уехать на Занзибар, но не получилось

У «Зенита» сорвался тур на Занзибар.
«В 2025 году «Зенит» прорабатывал поездку в Занзибар, но не вышло. Также в последние годы питерцы активно изучали вариант с поездкой в Бразилию, чтобы сыграть с лидерами бразильской Серии А. Но это слишком дорого и своими логистическими сложностями», – написал источник.
- Сергей Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.
- Он привел команду к шести чемпионствам.
- Новый сезон стартует для «Зенита» 18 июля суперкубковым матчем против «Спартака» в Нижнем Новгороде.
Источник: телеграм-канал Анара Ибрагимова