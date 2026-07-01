«Зенит» пытался уехать на Занзибар, но не получилось

У «Зенита» сорвался тур на Занзибар.

«В 2025 году «Зенит» прорабатывал поездку в Занзибар, но не вышло. Также в последние годы питерцы активно изучали вариант с поездкой в Бразилию, чтобы сыграть с лидерами бразильской Серии А. Но это слишком дорого и своими логистическими сложностями», – написал источник.