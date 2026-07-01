Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент РФС объяснил, почему бан с России до сих пор не снят

Президент РФС объяснил, почему бан с России до сих пор не снят

1 июля, 23:43
3

Президент РФС Александр Дюков высказался о перспективах снятия бана с российского футбола.

– Если брать ключевой проект РФС в эти годы, то это, на мой взгляд, возвращение на международный уровень. Кто главный ответственный, с кого спрашивать за результат?

– С президента РФС и генерального секретаря.

– Получается, за пять лет задача не решена. За эти годы ваша риторика менялась, но задача не решена. Почему, на ваш взгляд?

– В футболе ситуация более сложная, даже если сравнивать с другими игровыми командными видами спорта. Хотя и говорится, что спорт, в том числе и футбол, вне политики, футбол гораздо более сильно политизирован, чем любой другой вид спорта. Потому что это самая популярная игра на планете. Политики иногда не замечают какие-то командные виды спорта. Но за футболом они следят и оказывают определенное давление на руководителей своих национальных ассоциаций. И те вынуждены это учитывать при голосовании по вопросам, которые имеют отношение к России. У нас пока не получилось решить задачу, которую мы ставили перед собой, но не соглашусь с тем, что усилия не предпринимались.

Мы пролоббировали решение о возвращении юношеских команд, это произошло еще в 23-м году. Решение было принято советом ФИФА и исполкомом УЕФА. И это решение остается в силе. Надеемся, что важный шаг по приглашению нашей сборной до 15 лет на чемпионат мира и фестиваль футбола ФИФА в Азербайджане позволит найти как техническое решение для возвращения на международные соревнования юношей до 17 лет, так и решение для возвращения всех наших сборных к официальным турнирам.

  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • «Спартак» был исключен из розыгрыша Лиги Европы-2021/22. После этого российские клубы не играли четыре сезона еврокубков подряд и пропустят пятый.
  • Ранее сообщалось, что в РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.

Еще по теме:
Президент РФС оценил идею закрыть РПЛ 4
Дюков заявил, что снятие бана с России не зависит от СВО 4
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения 13
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Дюков Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Юбиляр
1782942337
Ну вот и главных виноватых нашли - президент РФС и генеральный секретарь !!!🤣 Хорошо хоть не генеральный секретарь ЦК КПСС !...😂
Ответить
алдан2014
1782959775
Вот ведь все знают и молчат,когда. Тогда когда Россия по настоящему отвесит западу люлей. Ненавидели нас они всегда,за унизительные поражения в прошлом,за наше великодушие к проигравшим народам. Им ни когда не стать и близко с нами . Понимают только силу,к большому сожалению
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
68
«Зенит» рассмотрит для подписания двух игроков с ЧМ-2026
15:45
Фото«Бавария» купила защитника сборной Германии за 55 миллионов
15:32
1
Мостовой сказал, какая критика бесит его больше всего
15:23
2
Фото«Зенит» и «Спартак» поборются за вингера стоимостью 25 миллионов
15:06
5
ВидеоПолицейский повздорил с сотрудником сборной Египта на ЧМ-2026 и потянулся к кобуре
14:50
4
«Ростов» запросил у «Балтики» 370 миллионов за трансфер форварда
14:39
1
Воспитанник «Зенита» откажется от испанского клуба ради перехода в «Локомотив»
14:20
1
«Локомотив» забил 8 безответных голов в товарищеском матче
13:50
1
Немецкий футбольный союз назвал главного кандидата на пост тренера сборной Германии
13:39
Все новости
Все новости
«Ростов» запросил у «Балтики» 370 миллионов за трансфер форварда
14:39
1
Воспитанник «Зенита» откажется от испанского клуба ради перехода в «Локомотив»
14:20
1
«Арсенал» расстался с Иваном Игнатьевым и экс-спартаковцами Мирзовым и Гулиевым
14:07
«Локомотив» забил 8 безответных голов в товарищеском матче
13:50
1
Агент Тюкавина объяснил, почему игрок может перейти в «Зенит»
12:39
16
«Краснодар» согласовал контракт с Оздоевым
12:23
12
Фото«Ростов» отправил воспитанника «Зенита» в Первую лигу
12:14
Орлов раскритиковал воспитание игроков в «Зените»
11:38
7
ЦСКА объявил об уходе защитника, которого задерживала Росгвардия
10:56
7
В «Ахмате» высказались об интересе «Спартака» к Черчесову
10:29
10
«Спартак» отказался отдать игрока в аренду «Севилье»
09:04
12
«Рубин» приобрел защитника, поигравшего за «Красаву»
01:00
Орлов – о Батракове и Кисляке: «Перестаньте их захваливать!»
00:37
4
Оздоев получил предложение от топ-клуба РПЛ
00:17
11
«Рубин» отдал в аренду 20-летнего вингера
Вчера, 23:25
Абаскаль высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
Вчера, 22:35
4
Джикия выбрал игровой номер в «Локомотиве»
Вчера, 21:50
3
ЦСКА хочет бесплатно подписать экс-защитника сборной Португалии
Вчера, 21:18
3
Самый дорогой легионер «Динамо» сделал заявление о своем будущем в клубе
Вчера, 20:58
Французский журналист прояснил позицию «ПСЖ» по трансферу Кисляка
Вчера, 20:44
«Спартак» близок к трансферу испанского защитника за 4+ миллиона
Вчера, 20:16
5
Генич эмоционально отреагировал на смерть экс-форварда ЦСКА
Вчера, 19:59
Покинувший «Локомотив» Сарвели подписал контракт с новым клубом
Вчера, 19:29
Булыкин раскрыл, как Алдонин справляется с онкологическим заболеванием
Вчера, 19:07
3
«Спартак» победил в первом матче на летних сборах
Вчера, 18:55
14
Гаджиев сказал, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026
Вчера, 18:34
10
Бителло охарактеризовал Москву двумя прилагательными
Вчера, 18:25
3
«Ну как это?»: Орлов уличил Глушенкова в снобизме
Вчера, 18:04
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 