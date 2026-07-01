Президент РФС объяснил, почему бан с России до сих пор не снят

Президент РФС Александр Дюков высказался о перспективах снятия бана с российского футбола.

– Если брать ключевой проект РФС в эти годы, то это, на мой взгляд, возвращение на международный уровень. Кто главный ответственный, с кого спрашивать за результат?

– С президента РФС и генерального секретаря.

– Получается, за пять лет задача не решена. За эти годы ваша риторика менялась, но задача не решена. Почему, на ваш взгляд?

– В футболе ситуация более сложная, даже если сравнивать с другими игровыми командными видами спорта. Хотя и говорится, что спорт, в том числе и футбол, вне политики, футбол гораздо более сильно политизирован, чем любой другой вид спорта. Потому что это самая популярная игра на планете. Политики иногда не замечают какие-то командные виды спорта. Но за футболом они следят и оказывают определенное давление на руководителей своих национальных ассоциаций. И те вынуждены это учитывать при голосовании по вопросам, которые имеют отношение к России. У нас пока не получилось решить задачу, которую мы ставили перед собой, но не соглашусь с тем, что усилия не предпринимались.

Мы пролоббировали решение о возвращении юношеских команд, это произошло еще в 23-м году. Решение было принято советом ФИФА и исполкомом УЕФА. И это решение остается в силе. Надеемся, что важный шаг по приглашению нашей сборной до 15 лет на чемпионат мира и фестиваль футбола ФИФА в Азербайджане позволит найти как техническое решение для возвращения на международные соревнования юношей до 17 лет, так и решение для возвращения всех наших сборных к официальным турнирам.