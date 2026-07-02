Пономарев предложил Дзюбе сменить профессию

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о будущем Артема Дзюбы.

Форварду в августе исполнится 38 лет.

Он покинул «Акрон» в связи с истечением контракта.

В клубе из Тольятти Дзюба провел два сезона: 52 матча, 18 голов, 12 ассистов.

Он стал капитаном команды и лучшим бомбардиром в ее истории.

«Я не понимал, как Дзюба и в «Акрон» попал в своe время. Он давно уже не нужен никому. После ЧМ-2018 надо было заканчивать. Тянул резину, скопил денег. Золотой век для футболистов сейчас.

Дзюба – это Мбаппе, что ли? Пусть подумает головой, он уже давно никакой. Да, где-то мог башку или ногу подставить. Как футболист он закончился. У нас просто футбол низкого уровня, поэтому такое возможно.

Пусть сам решает, что делать после карьеры. Может, ему школу своего имени открыть. Или пускай в кино снимается. Я бы с ним фильмы смотреть не стал, если только комедию бы посмотрел.

В комедии можно сняться. У него уже проскакивали намeтки в интернете. Надо найти себе применение», – заявил Пономарeв.