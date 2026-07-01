Президент РФС оценил идею закрыть РПЛ

Александр Дюков, президент РФС, отверг идею сделать РПЛ закрытой.

– После конференции на брифинге вы высказывались о новом формате ЧМ с 48 участниками. Как относитесь к идее расширения РПЛ или идее закрытой лиги?

– Что касается закрытой лиги, то это неправильный подход. Он не распространен в футболе, его использует ограниченное количество лиг. В большинстве же лиг действует спортивный принцип. И мы тоже его придерживаемся.

В России достаточно много клубов, и даже команды из небольших городов имеют мечту сыграть в РПЛ. Если мы перейдем на закрытую лигу, эта мечта никогда не реализуется. И это неправильно.