Президент РФС оценил идею закрыть РПЛ

Александр Дюков, президент РФС, отверг идею сделать РПЛ закрытой.
– После конференции на брифинге вы высказывались о новом формате ЧМ с 48 участниками. Как относитесь к идее расширения РПЛ или идее закрытой лиги?
– Что касается закрытой лиги, то это неправильный подход. Он не распространен в футболе, его использует ограниченное количество лиг. В большинстве же лиг действует спортивный принцип. И мы тоже его придерживаемся.
В России достаточно много клубов, и даже команды из небольших городов имеют мечту сыграть в РПЛ. Если мы перейдем на закрытую лигу, эта мечта никогда не реализуется. И это неправильно.
- Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.
- Действующий чемпион – «Зенит».
- Москва не брала чемпионство с 2018 года.
Источник: «РБ Спорт»