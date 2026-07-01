Агент Кокорина сказал, есть ли у нападающего предложения из РПЛ

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы нападающего Александра Кокорина, высказался о будущем игрока.
– На сегодняшний день нет предложений, которые были бы интересны Александру. Те предложения, которые есть, его не устраивают и Александру не интересны. Из РПЛ пока нет предложений, ждeм. Интерес из-за рубежа проявляли, но эти страны и клубы Саше не интересны.
– Как долго Александр готов ждать?
– Мы же не сидим у моря с удочкой и не ждeм, когда рыба клюнет. Если поступят предложения, мы их рассмотрим. Не поступят – мы их не сможем рассматривать. Всe очевидно и логично.
- 35-летний Кокорин ранее покинул кипрский «Арис», где в минувшем сезоне провел 23 матча и забил 1 гол.
- Он не играл в РПЛ с января 2021 года, когда покинул «Спартак».
Источник: «Чемпионат»