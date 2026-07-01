«Краснодар» объявил об уходе легионера

Вингер Виктор Са покинул «Краснодар».

Российский клуб объявил об уходе 32-летнего бразильского футболиста.

«Виктор Са покинул «Краснодар». У бразильца истек контракт с клубом. Виктор провeл за быков 73 матча, забил девять голов и отдал семь результативных передач. Благодарим Виктора Са за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!» – написала пресс-служба «Краснодара».