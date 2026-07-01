«Краснодар» объявил об уходе легионера

Вингер Виктор Са покинул «Краснодар».
Российский клуб объявил об уходе 32-летнего бразильского футболиста.
«Виктор Са покинул «Краснодар». У бразильца истек контракт с клубом. Виктор провeл за быков 73 матча, забил девять голов и отдал семь результативных передач. Благодарим Виктора Са за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!» – написала пресс-служба «Краснодара».
- Са выступал за «Краснодар» с февраля 2024 года.
- В минувшем сезоне Виктор провел за клуб 31 матч, забил 5 голов, сделал 1 ассист.
Источник: телеграм-канал «Краснодара»