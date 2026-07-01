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«Реал» ради Олисе готов продать трех футболистов

1 июля, 15:40
13

«Реал» нацелен на приобретение нападающего «Баварии» Майкла Олисе.

Мадридский клуб хочет подписать французского футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 213 миллионов евро, включая бонусы.

Ради трансфера Олисе «Реал» готов продать трех игроков: Эдуардо Камавинга, Альваро Каррераса и Дина Хейсена.

  • 24-летний Олисе в минувшем сезоне провел за «Баварию» 52 матча, забил 22 гола, сделал 31 ассист.
  • Срок нынешнего контракта вингера с мюнхенцами рассчитан до середины 2029 года.
  • Сейчас Олисе выступает за Францию на чемпионате мира-2026.

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Источник: El Nacional
Германия. Бундеслига Испания. Примера Реал Бавария Камавинга Эдуардо Олисе Майкл Каррерас Альваро Хейсен Дин
Комментарии (13)
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Чермындыр
1782910536
Связка с Мбапе будет топовая, если получится осуществить трансфер
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FCSpartakM
1782910967
Реал решил, что как Барса собрать состав молодых и выигрывать не получится и позвали менеджера, который умеет убеждать в покупке звезд.
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Император Бомжей
1782910996
Звучит логично, но я б на месте ПСЖ пошевелился! Это сейчас топовый игрок!
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FFR
1782912908
Олисе супер игрок, Реал не пожалеет.
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Давид59
1782917353
Будем наблюдать. Рекорд по стоимости футболиста точно побьют. Если Реал что захочет, трудно этому помешать. История с Мбапе тому пример. Мбапе Макрон лично просил остаться в ПСЖ. Ничего не помогло.
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Garrincha58
1782917519
Обменяйте на Винисиуса и может что и получится
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темирхан
1782977680
реал не рыпайся! всеровно без трофеев будешь.
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