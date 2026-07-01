«Реал» ради Олисе готов продать трех футболистов

«Реал» нацелен на приобретение нападающего «Баварии» Майкла Олисе.
Мадридский клуб хочет подписать французского футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 213 миллионов евро, включая бонусы.
Ради трансфера Олисе «Реал» готов продать трех игроков: Эдуардо Камавинга, Альваро Каррераса и Дина Хейсена.
- 24-летний Олисе в минувшем сезоне провел за «Баварию» 52 матча, забил 22 гола, сделал 31 ассист.
- Срок нынешнего контракта вингера с мюнхенцами рассчитан до середины 2029 года.
- Сейчас Олисе выступает за Францию на чемпионате мира-2026.
Источник: El Nacional