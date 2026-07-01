Познер назвал сильнейшую сборную мира: «Демонстрирует лучшую игру на ЧМ-2026»

Известный телеведущий Владимир Познер назвал Францию сильнейшей сборной в мире.

Команда Дидье Дешама в 1/16 финала ЧМ-2026 победила со счетом 3:0 Швецию.

Голы забили Килиан Мбаппе на 45-й и 74-й минутах и Брэдли Барколя на 53-й.

В 1/8 финала французы сыграют с Парагваем.

«Франция демонстрирует самую лучшую игру на чемпионате мира. Французы самые яркие. Нет ни одной сборной, которая обладает таким подбором игроков в нападении.

Мбаппе уже забил 18 голов за три чемпионата мира, у Месси – 19 мячей за 6 ЧМ. Полагаю, что Килиан обойдет Лионеля.

Очевидно, что Франция на сегодняшний день является сильнейшей командой мира», – сказал Познер.