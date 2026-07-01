Хабиб назвал главного претендента на победу на ЧМ-2026

Бывший боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов считает, что у сборной Франции сильнейший состав в мире.

«Хочу кое-что прояснить. Перед началом чемпионата я выбрал 3 команды, которые, думал, могут стать чемпионом. Германия, Нидерланды, Франция.

Как мы знаем, две команды из трех вылетели. Осталась Франция. Из трех этих команд я искренне болел за Нидерланды, а Францию и Германию выбрал потому что думал состав им позволяет стать чемпионами.

И вот дальше, когда я выражаю свои симпатии таким командам как Норвегия, Марокко Колумбия и так далее, вы особо не ругайтесь )))) Я делюсь своими эмоциями и это нормально, я думаю.

Вся прелесть в футболе в том, что ты никогда не знаешь кто выиграет, и то что это именно командный вид спорта, тут все очень сложно и интересно», – написал Нурмагомедов.

Также он поделился впечатлениями от выхода Франции и Мексики в 1/8 финала турнира.

«Ничего удивительного, дальше прошла Франция, с лучшим составом в мире. Интересно очень, кто их остановит.

Мексика еще не проиграла и даже не пропустила ни одного мяча на турнире. Мне кажется надо посмотреть кто там играет и чуть изучить команду )))», – добавил Нурмагомедов.