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Хабиб назвал главного претендента на победу на ЧМ-2026

1 июля, 13:19

Бывший боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов считает, что у сборной Франции сильнейший состав в мире.

«Хочу кое-что прояснить. Перед началом чемпионата я выбрал 3 команды, которые, думал, могут стать чемпионом. Германия, Нидерланды, Франция.

Как мы знаем, две команды из трех вылетели. Осталась Франция. Из трех этих команд я искренне болел за Нидерланды, а Францию и Германию выбрал потому что думал состав им позволяет стать чемпионами.

И вот дальше, когда я выражаю свои симпатии таким командам как Норвегия, Марокко Колумбия и так далее, вы особо не ругайтесь )))) Я делюсь своими эмоциями и это нормально, я думаю.

Вся прелесть в футболе в том, что ты никогда не знаешь кто выиграет, и то что это именно командный вид спорта, тут все очень сложно и интересно», – написал Нурмагомедов.

Также он поделился впечатлениями от выхода Франции и Мексики в 1/8 финала турнира.

«Ничего удивительного, дальше прошла Франция, с лучшим составом в мире. Интересно очень, кто их остановит.

Мексика еще не проиграла и даже не пропустила ни одного мяча на турнире. Мне кажется надо посмотреть кто там играет и чуть изучить команду )))», – добавил Нурмагомедов.

  • Франция в 1/16 финала разгромила Швецию со счетом 3:0.
  • На этой стадии Нидерланды проиграли Марокко (1:1, по пенальти 2:3), а Германия – Парагваю (1:1, по пенальти 3:4).

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Источник: телеграм-канал Khabib Nurmagomedov
Чемпионат мира Франция Германия Нидерланды Мексика
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