Хабиб назвал главного претендента на победу на ЧМ-2026

Бывший боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов считает, что у сборной Франции сильнейший состав в мире.
«Хочу кое-что прояснить. Перед началом чемпионата я выбрал 3 команды, которые, думал, могут стать чемпионом. Германия, Нидерланды, Франция.
Как мы знаем, две команды из трех вылетели. Осталась Франция. Из трех этих команд я искренне болел за Нидерланды, а Францию и Германию выбрал потому что думал состав им позволяет стать чемпионами.
И вот дальше, когда я выражаю свои симпатии таким командам как Норвегия, Марокко Колумбия и так далее, вы особо не ругайтесь )))) Я делюсь своими эмоциями и это нормально, я думаю.
Вся прелесть в футболе в том, что ты никогда не знаешь кто выиграет, и то что это именно командный вид спорта, тут все очень сложно и интересно», – написал Нурмагомедов.
Также он поделился впечатлениями от выхода Франции и Мексики в 1/8 финала турнира.
«Ничего удивительного, дальше прошла Франция, с лучшим составом в мире. Интересно очень, кто их остановит.
Мексика еще не проиграла и даже не пропустила ни одного мяча на турнире. Мне кажется надо посмотреть кто там играет и чуть изучить команду )))», – добавил Нурмагомедов.
- Франция в 1/16 финала разгромила Швецию со счетом 3:0.
- На этой стадии Нидерланды проиграли Марокко (1:1, по пенальти 2:3), а Германия – Парагваю (1:1, по пенальти 3:4).