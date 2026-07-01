В четверг, 2 июля, пройдут два матча 1/16 финала. США встретятся с Боснией и Герцеговиной, а Испания сразится с Австрией. Обе трансляции – на каналах субхолдинга «Матч».

2 июля, четверг

США – Босния и Герцеговина

Начало матча: 3:00

1/16 финала

Стадион: «Ливайс Стэдиум» (Санта-Клара)

Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»

Испания – Австрия