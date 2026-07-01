В четверг, 2 июля, пройдут два матча 1/16 финала. США встретятся с Боснией и Герцеговиной, а Испания сразится с Австрией. Обе трансляции – на каналах субхолдинга «Матч».
2 июля, четверг
США – Босния и Герцеговина
- Начало матча: 3:00
- 1/16 финала
- Стадион: «Ливайс Стэдиум» (Санта-Клара)
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Испания – Австрия
- Начало матча: 22:00
- 1/16 финала
- Стадион: «Соу-Фай Стэдиум» (Лас-Вегас)
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Источник: «Бомбардир»