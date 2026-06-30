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Генич высказался о раскладах в плей-офф ЧМ-2026

30 июня, 21:03

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич порассуждал о шансах топ-сборных добраться до поздних стадий плей-офф чемпионата мира.

– Все расхваливают Францию, но пока по ее матчам и не скажешь, сыграла ли команда в свою силу и реализовала ли свой потенциал.

С Норвегией в заключительном туре группового этапа был проходной матч, к сожалению. Он ничего не решал, и норвежцы, можно сказать, слили игру.

С Сенегалом был тяжелый первый тайм, французы непросто входили в игру, но после перерыва разбежались, и их было уже не остановить.

Матч с Ираком нет смысла разбирать и анализировать – соперники абсолютно разного уровня. Конечно, Франция выглядит особняком в левой части сетки плей‑офф.

У Испании есть необходимый опыт игры на больших турнирах, и они знают, как добиваться результата, даже, может быть, не играя в сверхъяркий футбол.

Португалия как будто пока спит и, может быть, раскроется, проснется не только в матчах против такого соперника, как Узбекистан. Но вот уверенности, что португальцы обязательно пройдут Хорватию, честно говоря, у меня нет.

Если брать левую часть сетки, то больше ставлю на европейцев. С другой стороны сетки жду противостояния Аргентины и Колумбии в четвертьфинале.

– Кто после групповой стадии заслужил право на статус главного фаворита чемпионата мира?

– Рано пока говорить, потому что групповой этап – это такой разгон. Те же мексиканцы набрали 9 очков, но их точно не отнесешь к фаворитам. Думаю, им достаточно сложно будет пройти Эквадор.

Аргентинцы показали себя командой очень сбалансированной, очень уверенной в себе, очень солидной, знающей, как добиваться результата.

Плюс в хорошей форме лидер команды Месси. То есть Аргентина свой статус фаворита подтверждает, чего не скажешь пока о сборной Португалии.

  • Впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных.
  • Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля.
  • Всего будет сыграно 104 матча.

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Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Генич Константин
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