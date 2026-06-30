Аршавин отреагировал на вылет Германии и Нидерландов с ЧМ-2026

Андрей Аршавин поделился впечатлениями от первых матчей 1/16 финала ЧМ-2026.

«Никого не жалко. Удивило, что бразильцы достаточно хорошо сыграли, в европейском стиле. Кружевного футбола нет, просто дисциплинированно, знают хорошие стороны своих игроков.

Немцы… ну, всe равно мы их не записывали в фавориты. Рано или поздно они вывалились бы. Нидерланды – тоже не фаворит.

Команды, которые рано или поздно вылетели бы, просто случилось на этой стадии. Поэтому проблем не вижу», – сказал Аршавин.