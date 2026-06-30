Эдегор повторил рекорд Беланова и Баллака на ЧМ

Полузащитник сборной Норвегии Мартин Эдегор отдал голевую передачу в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Кот-д'Ивуара.

Футболист «Арсенала» ассистировал своим партнерам по национальной команде во всех трех играх чемпионата мира, в которых он принял участие.

Эдегор стал третьим игроком в истории турнира с результативными пасами в каждом из своих первых трех матчей на ЧМ:

Игорь Беланов (СССР, ЧМ-1986);

Микаэль Баллак (Германия, ЧМ-2002);

Мартин Эдегор (Норвегия, ЧМ-2026).

Соответствующая статистика ведется на мундиалях с 1966 года.