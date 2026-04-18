  • Артета рассказал о кадровых потерях «Арсенала» перед матчем с «Манчестер Сити»

Артета рассказал о кадровых потерях «Арсенала» перед матчем с «Манчестер Сити»

18 апреля, 10:41

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о травмированных футболистах в преддверии игры 33-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».

По словам испанского специалиста, матч точно пропустит вице-капитан команды Букайо Сака.

Участие еще четырех игроков в предстоящей встрече находится под вопросом. Могут не сыграть Нони Мадуэке, Риккардо Калафьори, Хуррьен Тимбер и Мартин Эдегор.

  • «Сити» примет «Арсенал» в воскресенье, 19 апреля, в 18:30 мск.
  • В случае победы «горожан» команды сравняются по потерянным очкам за 5 туров до конца сезона.

Источник: сайт «Арсенала»
Англия. Премьер-лига Арсенал Манчестер Сити Эдегор Мартин Сака Букайо Калафьори Риккардо Тимбер Хуррьен Мадуэке Нони Артета Микель
