Артета рассказал о кадровых потерях «Арсенала» перед матчем с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о травмированных футболистах в преддверии игры 33-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».
По словам испанского специалиста, матч точно пропустит вице-капитан команды Букайо Сака.
Участие еще четырех игроков в предстоящей встрече находится под вопросом. Могут не сыграть Нони Мадуэке, Риккардо Калафьори, Хуррьен Тимбер и Мартин Эдегор.
- «Сити» примет «Арсенал» в воскресенье, 19 апреля, в 18:30 мск.
- В случае победы «горожан» команды сравняются по потерянным очкам за 5 туров до конца сезона.
Источник: сайт «Арсенала»