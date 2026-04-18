Артета рассказал о кадровых потерях «Арсенала» перед матчем с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о травмированных футболистах в преддверии игры 33-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».

По словам испанского специалиста, матч точно пропустит вице-капитан команды Букайо Сака.

Участие еще четырех игроков в предстоящей встрече находится под вопросом. Могут не сыграть Нони Мадуэке, Риккардо Калафьори, Хуррьен Тимбер и Мартин Эдегор.