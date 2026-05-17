«Манчестер Сити» согласовал контракт с новым тренером

«Манчестер Сити» согласовал условия контракта с Энцо Мареской, который рассматривается как возможная замена Хосепу Гвардиоле.
По данным инсайдера Николо Скиры, опубликованным в соцсети Х, итальянский тренер достиг принципиальной договорeнности с английским клубом. Соглашение рассчитано до 2028 года и предусматривает опцию продления ещe на один сезон – до 2029-го.
- Мареска, ранее возглавлявший «Челси», считается приоритетным кандидатом на пост главного тренера «горожан» в случае ухода Гвардиолы.
- Окончательное решение зависит от самого испанца, чей действующий контракт с «Ман Сити» истекает в конце следующего сезона.
- Гвардиола ранее обозначил, что раньше 2027 года уходить не планирует.
Источник: «Бомбардир»