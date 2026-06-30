Чемпионат мира 2026, 30 июня – 1 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей

В ночь с 30 июня на 1 июля стадия 1/16 финала чемпионата мира-2026 продолжится тремя матчами.

В первой игре дня встретятся Кот-д'Ивуар и Норвегия. Победитель выйдет на сборную Бразилии.

Затем Франция в статусе номинального хозяина встретится со Швецией. Победитель европейского дерби выйдет на выбившую Германию сборную Парагвая.

В утреннем по московскому времени матче встретятся Мексика, хозяева турнира, и Эквадор.