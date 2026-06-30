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  • Мостовой: «Если бы я поехал на ЧМ в своей лучшей форме, на меня подписалось бы больше 15 миллионов человек»

Мостовой: «Если бы я поехал на ЧМ в своей лучшей форме, на меня подписалось бы больше 15 миллионов человек»

30 июня, 17:00
14

Александр Мостовой порассуждал о популярности малоизвестных футболистов благодаря топ-перформансу на чемпионате мира.

  • Вратарь сборной Кабо-Верде Жозимар Диас Возинья дебютировал на ЧМ в 40 лет.
  • Он совершил 7 сейвов в матче с Испанией (0:0).
  • После этого на Возинью в соцсетях подписались более 17 миллионов человек.

«Мне в целом эта популярность в социальных сетях не сильно понятна. В мое время слава оценивалась в другом. Подписалось на Возинью 15 миллионов человек, но что в этом такого? Что с ними делать?

Наверное, если бы я поехал сейчас на чемпионат мира в своей лучшей форме и забил бы красивый гол, то на меня бы подписалось больше 15 миллионов людей.

А красивых голов я забил много за карьеру – когда мне знакомые присылают мои голы, многие говорят: «Вот это гол! По такой дуге! Сейчас такое в футболе редко увидишь», – заявил Мостовой.

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Источник: «РБ Спорт»
Чемпионат мира Шавиш Кабо-Верде Возинья Жозимар Диас Мостовой Александр
Комментарии (14)
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Айболид
1782828152
Ну всё ,понесло "Остапа" .
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Галина Бронемясова
1782828707
ну, соседние палаты на тебя, может, и подписались бы. и губерниев впридачу.
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TOMSON
1782829540
Письма всякие не нужно было писать и поехал бы… А так жизнь наказала. Хочу заметить абсолютно всех кто его написал…
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...уефан
1782829733
..."15 миллионов людей") Не "людей", а "человеков", Ваше Величество!...
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crf57
1782830915
На чемпионате мира в Японии этот хвастливый балабол очень подвел сборную, отказавшись выходить на поле,из-за того,что у него был контракт персональный с фирмой бутс,а сборная обязана была играть в обуви другой фирмы. Короче гадкий и подлый человечишка этот жалкий царёк!
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Plyash
1782831078
Болван нечёсаный , как ты достал , в кого ты превратился ? Прочти басню Михалкова "Заяц во хмелю" , может поумнеешь ...
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Цугундeр
1782838752
Лучшая форма- это семейники и майка-алкоголичка? Окстись, патлатый, ты обкакался давно..)
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Vitaga
1782859291
этот крендель когда на ЧМ наша сборная проиграла Бельгии играл с равнодушием и безразличием к итогу.
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slavа0508
1782875044
Саню понесло . впрочем как всегда ...
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zlobny_zenitos
1782875194
"Мир дверь мяч" (англ.) Да, удивительно, как неплохой футболист с постсоветского пространства поймал звезду и стал "мир дверь мячом"...
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