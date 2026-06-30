Мостовой: «Если бы я поехал на ЧМ в своей лучшей форме, на меня подписалось бы больше 15 миллионов человек»

Александр Мостовой порассуждал о популярности малоизвестных футболистов благодаря топ-перформансу на чемпионате мира.

Вратарь сборной Кабо-Верде Жозимар Диас Возинья дебютировал на ЧМ в 40 лет.

Он совершил 7 сейвов в матче с Испанией (0:0).

После этого на Возинью в соцсетях подписались более 17 миллионов человек.

«Мне в целом эта популярность в социальных сетях не сильно понятна. В мое время слава оценивалась в другом. Подписалось на Возинью 15 миллионов человек, но что в этом такого? Что с ними делать?

Наверное, если бы я поехал сейчас на чемпионат мира в своей лучшей форме и забил бы красивый гол, то на меня бы подписалось больше 15 миллионов людей.

А красивых голов я забил много за карьеру – когда мне знакомые присылают мои голы, многие говорят: «Вот это гол! По такой дуге! Сейчас такое в футболе редко увидишь», – заявил Мостовой.