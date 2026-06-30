Мостовой – о вылете Германии с ЧМ-2026: «Мой прогноз опять сбылся»

Александр Мостовой отреагировал на вылет сборной Германии с чемпионата мира.

Немцы проиграли Парагваю в 1/16 финала ЧМ-2026.

Они уступили в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

В 1/8 финала Парагвай встретится с Францией или Швецией.

«Я рад вылету Германии, потому что мой прогноз опять сбылся. Я не относил их к фаворитам и подтверждал это своими высказываниями.

Основная проблема – их главный тренер Нагельсман, которого сделали чуть ли не звездой тренерского цеха, хотя такого нет и не будет.

Он никогда не играл в футбол, его тянут агентства. Он ведeт себя как хамоватая личность. Теперь интересно, признается ли он в провале или уйдeт в отставку.

В футбольном плане у них нет нападающего, который забивает много мячей, как раньше Клинсманн. У них сильная сборная, хорошие футболисты, но ключевых моментов не хватает.

В таких турнирах звeзды решают, а у них этого не оказалось. К тому же многие команды, которые плохо начинают, потом доходят до финала, а здесь получилось наоборот», – сказал Мостовой.