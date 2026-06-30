Радимов прокомментировал вылет Германии с ЧМ-2026

Владислав Радимов назвал причину раннего вылета сборной Германии с чемпионата мира.

Немцы проиграли Парагваю в 1/16 финала ЧМ-2026.

Они уступили в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

В 1/8 финала Парагвай встретится с Францией или Швецией.

«Если не доминировать над соперником, который ниже уровнем, то добиться на турнире чего‑то не получится. Даже если бы сборной Германии улыбнулась удача в серии пенальти, то дальше было бы не лучше.

Парагвай – неуступчивая до ужаса команда. Они никогда не сдаются, не проигрывают сопернику еще до матча.

Мы всегда ждем от сборной Германии голов и созидательной игры. Но доморощенных созидательных игроков не хватает.

Мне кажется, что у немцев такое поколение, что выход из группы – это их максимум. В Бундеслиге главные роли играют легионеры, – сказал Радимов.