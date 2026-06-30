ЧМ-2026. Норвегия прошла Кот-д'Ивуар (2:1) благодаря голу Холанда

Сборная Норвегии преодолела первый раунд плей-офф на чемпионате мира.

Они выиграли у Кот-д'Ивуара со счетом 2:1 благодаря голам Антонио Нусы и Эрлинга Холанда. У африканской команды отличился вингер «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло.

В 1/8 финала норвежцы встретятся с Бразилией.