ЧМ-2026. Норвегия прошла Кот-д'Ивуар (2:1) благодаря голу Холанда

Сборная Норвегии преодолела первый раунд плей-офф на чемпионате мира.
Они выиграли у Кот-д'Ивуара со счетом 2:1 благодаря голам Антонио Нусы и Эрлинга Холанда. У африканской команды отличился вингер «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло.
В 1/8 финала норвежцы встретятся с Бразилией.
Чемпионат мира. 1/16 финала
Кот-д'Ивуар - Норвегия - 1:2 (0:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - А. Нуса, 39; 1:1 - А. Диалло, 74; 1:2 - Э. Холанд, 86.
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Кот-д'Ивуар
Норвегия
Яхья Фофана
0%
Конан
0%
Одилон Коссуну
0%
Эммануэль Агбаду
0%
Гела Дуэ
0%
Ибраим Сангаре
0%
Франк Кессье
0%
Кристи Инao Улаи
0%
Николя Пепе
0%
Ян Диоманде
0%
Анже-Йоан Бонни
0%
Амад Диалло
0%
Базумана Туре
0%
Умар Диаките
0%
Элье Ваи
0%
Эванн Гессан
0%
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Эрьян Нюланд
0%
Давид Меллер Вольфе
0%
Кристоффер Айер
0%
Торбьорн Хеггем
0%
Маркус Хольмгрен-Педерсен
0%
Сандер Берге
0%
Патрик Берг
0%
Мартин Эдегор
0%
Антонио Нуса
0%
Александр Серлот
0%
Эрлинг Холанд
0%
Фредрик Эушнес
0%
Андреас Шельдеруп
0%
Оскар Бобб
0%
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Источник: «Бомбардир»