Дешам высказался о победе над Швецией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на победу над Швецией в 1/16 финала ЧМ-2026 (3:0).

«Мы очень гордимся. Мы выполняем свою миссию, в том числе и я. До нашего матча мы видели в 1/16 финала несколько непростых матчей. У нас была некоторая свобода действий, хотя мы могли проявить больше терпения. Мы должны это ценить.

Через четыре дня нам предстоит еще один трудный матч. Именно для этого игроки здесь. Нужно сделать следующий шаг. Нет смысла заглядывать слишком далеко вперед, потому что в реальности все может оказаться иначе.

У нас хватает таланта, но через четыре дня нам придется повторить все это. У Парагвая есть южноамериканская ДНК, и это делает их по-настоящему сплоченными. Не будем торопиться. У нас есть два дня, чтобы насладиться этим, а затем мы снова переключимся», – сказал Дешам.