Клопп может получить новое назначение

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман вряд ли останется на своем посту.
Поддержка специалиста в президиуме Немецкого футбольного союза заметно снизилась. Выход национальной команды в 1/8 финала на ЧМ-2026 рассматривался как абсолютный минимум.
Увольнение Нагельсмана становится все более реалистичным сценарием.
В то же время сборную готов возглавить Юрген Клопп. Сообщается, что он примет предложение союза, если такое поступит.
- Сборная Германии проиграла Парагваю (1:1, по пенальти 3:4) в 1/16 финала ЧМ-2026.
- 38-летний Нагельсман возглавляет сборную Германии с сентября 2023-го.
- Контракт тренера с Немецким футбольным союзом рассчитан до 2028 года.
Источник: Sky Sport Deutschland