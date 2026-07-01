Клопп может получить новое назначение

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман вряд ли останется на своем посту.

Поддержка специалиста в президиуме Немецкого футбольного союза заметно снизилась. Выход национальной команды в 1/8 финала на ЧМ-2026 рассматривался как абсолютный минимум.

Увольнение Нагельсмана становится все более реалистичным сценарием.

В то же время сборную готов возглавить Юрген Клопп. Сообщается, что он примет предложение союза, если такое поступит.