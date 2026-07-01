Тренер Мексики оценил первую победу в плей-офф ЧМ за 40 лет

Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре поделился эмоциями после победы над Эквадором (2:0) в 1/16 финала ЧМ-2026.

«Прошло около 40 лет с тех пор, как я в последний раз видел стадион «Ацтека» таким. Эта победа очень много значит для меня. Я был одним из тех игроков, которые не смогли дойти до пятого матча [четвертьфинала ЧМ]. Это очень больно.

Ты проходишь групповой этап и показываешь хорошую игру, но потом совершаешь критическую ошибку, которая выбивает тебя из турнира. Сегодня связь с болельщиками придала нам сил. Это потрясающий стадион. Это большой день для мексиканцев.

Игра в первом тайме был очень близка к идеальной, к которой мы стремимся. Во втором тайме мы знали, как защищаться и адаптироваться к давлению, которое они оказывали, внеся существенные изменения в состав», – сказал Агирре.