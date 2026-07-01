Игроки европейского клуба «слили» российского тренера

Юрист Антон Смирнов раскрыл детали увольнения тренера Магомеда Адиева из «МЛ Витебск».

«Адиева сливала группа футболистов клуба. Ходили к владельцу, Артему Леонову, жаловались, что мало с ними общается, не так, как им нравится, ведeт себя и тренирует, отчeт перед ними не держит. Фамилии все нам известны. А сейчас складывается такая ситуация, что этих футболистов могут отстранить, если уже не отстранили. Как и Адиева. Пути Господни неисповедимы.

Интересно, насколько своим отстранением будут довольны эти футболисты и к кому побегут жаловаться? Я уже их к себе не приму», – написал Смирнов.