Игроки европейского клуба «слили» российского тренера

Юрист Антон Смирнов раскрыл детали увольнения тренера Магомеда Адиева из «МЛ Витебск».
«Адиева сливала группа футболистов клуба. Ходили к владельцу, Артему Леонову, жаловались, что мало с ними общается, не так, как им нравится, ведeт себя и тренирует, отчeт перед ними не держит. Фамилии все нам известны. А сейчас складывается такая ситуация, что этих футболистов могут отстранить, если уже не отстранили. Как и Адиева. Пути Господни неисповедимы.
Интересно, насколько своим отстранением будут довольны эти футболисты и к кому побегут жаловаться? Я уже их к себе не приму», – написал Смирнов.
- Адиева назначили 28 апреля, а отстранили 16 июня.
- За 1,5 месяца под его руководством «МЛ Витебск» провел 7 матчей: 4 победы, 1 ничья, 2 поражения.
- Витебляне выступят в квалификации Лиги чемпионов.
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова