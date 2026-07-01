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Игроки европейского клуба «слили» российского тренера

1 июля, 21:16
7

Юрист Антон Смирнов раскрыл детали увольнения тренера Магомеда Адиева из «МЛ Витебск».

«Адиева сливала группа футболистов клуба. Ходили к владельцу, Артему Леонову, жаловались, что мало с ними общается, не так, как им нравится, ведeт себя и тренирует, отчeт перед ними не держит. Фамилии все нам известны. А сейчас складывается такая ситуация, что этих футболистов могут отстранить, если уже не отстранили. Как и Адиева. Пути Господни неисповедимы.

Интересно, насколько своим отстранением будут довольны эти футболисты и к кому побегут жаловаться? Я уже их к себе не приму», – написал Смирнов.

  • Адиева назначили 28 апреля, а отстранили 16 июня.
  • За 1,5 месяца под его руководством «МЛ Витебск» провел 7 матчей: 4 победы, 1 ничья, 2 поражения.
  • Витебляне выступят в квалификации Лиги чемпионов.

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Беларусь. Высшая лига Россия. Премьер-лига МЛ Витебск Адиев Магомед
Комментарии (7)
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val69
1782930378
Европейского? Мда...
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andrei-sarap-yandex
1782932716
как в ДИНАМО РОМАН ГУСЕВ жаловался на гл.тренеров ... такой же провокатор как и игроки из БЕЛОРУССИИ...сливал и сливали гл.тренеров.ПРОВОКАТОР
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рылы
1782933264
задрали так ублюдочно кликбейтить.
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ignatirkutov
1782934188
Комментарий скрыт модератором
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Ollegator
1782938579
Убогие новости бомбардира..
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FFR
1782940851
Это гнусно со стороны игроков, надо было их уволить.
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zigbert
1782992760
Спрашивается зачем тогда его приглашали?
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