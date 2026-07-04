Российский тренер пошел в трибунал ФИФА

Уже бывший главный тренер «МЛ Витебск» Магомед Адиев обратился в дисциплинарные органы ФИФА по поводу своего увольнения.
«От имени Магомеда Адиева подготовили Заявление в отношении ФК «МЛ Витебск» в Футбольный Трибунал ФИФА (Players' Status Chamber).
31-страничное заявление и 26 приложений к нему будут направлены в ФИФА.
Интересы Магомеда Адиева представляет Первая футбольная правовая компания «Алетейя», – написали юристы.
- Адиева назначили 28 апреля, а отстранили 16 июня.
- За 1,5 месяца под его руководством «МЛ Витебск» провел 7 матчей: 4 победы, 1 ничья, 2 поражения.
- Витебляне выступят в квалификации Лиги чемпионов.
Источник: телеграм-канал «Алетейи»