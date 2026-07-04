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Российский тренер пошел в трибунал ФИФА

Вчера, 19:49
1

Уже бывший главный тренер «МЛ Витебск» Магомед Адиев обратился в дисциплинарные органы ФИФА по поводу своего увольнения.

«От имени Магомеда Адиева подготовили Заявление в отношении ФК «МЛ Витебск» в Футбольный Трибунал ФИФА (Players' Status Chamber).

31-страничное заявление и 26 приложений к нему будут направлены в ФИФА.

Интересы Магомеда Адиева представляет Первая футбольная правовая компания «Алетейя», – написали юристы.

  • Адиева назначили 28 апреля, а отстранили 16 июня.
  • За 1,5 месяца под его руководством «МЛ Витебск» провел 7 матчей: 4 победы, 1 ничья, 2 поражения.
  • Витебляне выступят в квалификации Лиги чемпионов.

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Источник: телеграм-канал «Алетейи»
Беларусь. Высшая лига Россия. Премьер-лига МЛ Витебск Адиев Магомед
Комментарии (1)
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Цугундeр
1783186158
)) Классный этнохороним "ви.т.е.б.л.я.не".. Не хуже наших "пензяков".)
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