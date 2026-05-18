Сарсания привел БАТЭ к трофею

БАТЭ в финале Кубка Беларуси победил минское «Динамо» со счетом 2:1.
На победу борисовчан отреагировал агент, юрист Антон Смирнов.
«БАТЭ – победитель Кубка Беларуси!
Дениса Сарсания с победой в должности спортивного директора. Безусловный успех и шаг вперeд!
Таким образом, БАТЭ будет представлять Беларусь в еврокубках», – написал Смирнов.
- Денис Сарсания – сын бывшего спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании.
- Сарсания-старший ушел из жизни в 2017 году.
- БАТЭ в Высшей лиге Беларуси идет в зоне переходных матчей.
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова