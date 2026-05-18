Сарсания привел БАТЭ к трофею

БАТЭ в финале Кубка Беларуси победил минское «Динамо» со счетом 2:1.

На победу борисовчан отреагировал агент, юрист Антон Смирнов.

«БАТЭ – победитель Кубка Беларуси!

Дениса Сарсания с победой в должности спортивного директора. Безусловный успех и шаг вперeд!

Таким образом, БАТЭ будет представлять Беларусь в еврокубках», – написал Смирнов.