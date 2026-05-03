Шпилевский: «У меня камень с души упал после увольнения, потому что видел, какой мазохизм в «Пари НН»

Агент, отец экс-тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского Николай Шпилевский прокомментировал увольнение сына из клуба РПЛ.

«В будущем надо все хорошо анализировать, понимать, куда заходишь, для чего, что за задачу перед тобой ставят. Специфика работы в «Пари НН» была в том, что команда сильно недоукомплектована. Алексей пытался решить эту проблему, но не все получалось.

Мне кажется, сегодня Алеша – самая медийная персона в футболе России. Команда десять туров не играла на своем поле, но все равно билась до конца со всеми. У меня камень с души упал после увольнения, потому что видел, какое это сумасшедшее давление, какой мазохизм. Все супер! Я, наверное, где-то недооценивал РПЛ – это очень сложный турнир», – сказал Шпилевский-старший.