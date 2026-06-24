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Адиев впервые прокомментировал отстранение от работы в белорусском клубе

Вчера, 15:41
1

Магомед Адиев высказался о скандальной ситуации с его отстранением в «МЛ Витебске».

«Понятно, что сейчас главный тренер – это, можно сказать, расходный материал. Если что-то идeт не так, то все указывают на него.

Раз так получилось, значит, мне через это тоже надо пройти и сделать это достойно. Надеюсь, что скоро мы уладим последние вопросы», – заявил российский специалист.

  • Адиева назначили 28 апреля, а отстранили 16 июня.
  • За 1,5 месяца под его руководством «МЛ Витебск» провел 7 матчей: 4 победы, 1 ничья, 2 поражения.

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Источник: Sport5.by
Беларусь. Высшая лига МЛ Витебск Адиев Магомед
Комментарии (1)
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zigbert
1782366119
Что то совсем не заладилось у Адиева. А ведь кажется совсем недавно он феерил в сборной Казахстана.
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