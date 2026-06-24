Адиев впервые прокомментировал отстранение от работы в белорусском клубе

Магомед Адиев высказался о скандальной ситуации с его отстранением в «МЛ Витебске».

«Понятно, что сейчас главный тренер – это, можно сказать, расходный материал. Если что-то идeт не так, то все указывают на него.

Раз так получилось, значит, мне через это тоже надо пройти и сделать это достойно. Надеюсь, что скоро мы уладим последние вопросы», – заявил российский специалист.