Раскрыт человек, который помог состояться трансферу Сафонова в «ПСЖ»

Президент РФС Александр Дюков не отрицает, что участвовал в трансфере вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ» в 2024 году.

– Матвей Сафонов успешен в «ПСЖ». В момент его трансфера были слухи о том, что ваша роль в этом переходе во многом ключевая. Так ли это?

– Я бы не преувеличивал свое участие в этом трансфере.

– В чем заключалось ваше участие?

– Не хотел бы говорить. Не я автор этого трансфера. Автор трансфера сам Матвей, который заслужил этот переход своей игрой.

– Не считаете, что Сафонов делает своей отличной игрой для возвращения российского футбола в официальные турниры больше, чем РФС?

– Каждый делает свою работу. Матвей прекрасно делает свою работу.