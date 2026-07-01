Раскрыт человек, который помог состояться трансферу Сафонова в «ПСЖ»

Президент РФС Александр Дюков не отрицает, что участвовал в трансфере вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ» в 2024 году.
– Матвей Сафонов успешен в «ПСЖ». В момент его трансфера были слухи о том, что ваша роль в этом переходе во многом ключевая. Так ли это?
– Я бы не преувеличивал свое участие в этом трансфере.
– В чем заключалось ваше участие?
– Не хотел бы говорить. Не я автор этого трансфера. Автор трансфера сам Матвей, который заслужил этот переход своей игрой.
– Не считаете, что Сафонов делает своей отличной игрой для возвращения российского футбола в официальные турниры больше, чем РФС?
– Каждый делает свою работу. Матвей прекрасно делает свою работу.
- 27-летний Сафонов провел в минувшем сезоне 27 матчей за «ПСЖ», пропустил 28 голов, сыграл на ноль в 12 встречах.
- Он завоевал 8 трофеев за два сезона в составе парижан.
- Сейчас игрок в отпуске.
Источник: «РБ Спорт»