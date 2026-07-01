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  • Раскрыт человек, который помог состояться трансферу Сафонова в «ПСЖ»

Раскрыт человек, который помог состояться трансферу Сафонова в «ПСЖ»

1 июля, 23:53
2

Президент РФС Александр Дюков не отрицает, что участвовал в трансфере вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ» в 2024 году.

Матвей Сафонов успешен в «ПСЖ». В момент его трансфера были слухи о том, что ваша роль в этом переходе во многом ключевая. Так ли это?

– Я бы не преувеличивал свое участие в этом трансфере.

– В чем заключалось ваше участие?

– Не хотел бы говорить. Не я автор этого трансфера. Автор трансфера сам Матвей, который заслужил этот переход своей игрой.

– Не считаете, что Сафонов делает своей отличной игрой для возвращения российского футбола в официальные турниры больше, чем РФС?

– Каждый делает свою работу. Матвей прекрасно делает свою работу.

  • 27-летний Сафонов провел в минувшем сезоне 27 матчей за «ПСЖ», пропустил 28 голов, сыграл на ноль в 12 встречах.
  • Он завоевал 8 трофеев за два сезона в составе парижан.
  • Сейчас игрок в отпуске.

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Источник: «РБ Спорт»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Краснодар Сафонов Матвей
Комментарии (2)
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алдан2014
1782961431
Если вдуматься,то Матвей конечно уже сделал многое ,в отличии от бла-бла от федерации
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_Sasha_
1782979535
Ты крут)
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