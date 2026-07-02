Реакция Хабиба на волевую победу сборной Англии над ДР Конго

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями после матча Англия – ДР Конго.
- Команды встречались в 1/16 финала ЧМ-2026.
- Англия выиграла со счетом 2:1 благодаря дублю Гарри Кейна.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- В 1/8 англичан ждет Мексика (6 июля, 03:00 мск).
«Англия проходит дальше, не без труда. [Гарри] Кейн конечно проявил себя и свои лидерские качества, в данный момент лучшая девятка в мире вместе с Эрлингом [Холандом].
Ждeм матча с Мексикой, такой матч нельзя пропускать.
По Конго хочу понять, как такая сборная на равных бодается с Португалией и с Англией, просто как и почему», – написал Хабиб в своeм телеграм-канале.
Источник: телеграм-канал Хабиба Нурмагомедова