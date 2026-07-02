Бельгия обыграла Сенегал в матче 1/16 финала Чемпионата мира‑2026, встреча закончилась со счетом 3:2.
Хабиб Диарра открыл счет на 25-й минуте матча.
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Ньякате забросил на Сарра, Исмаил убежал от защитников и пробил в правую девятку.
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Ромелу Лукаку забил в ближний угол после прострела Менье.
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Юри Тилеманс сравнял на 89-й.
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Во втором дополнительном тайме Тилеманс оформил дубль с пенальти.
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Источник: «Бомбардир»