Абаскаль объяснил, почему считает Москву самым безопасным городом мира

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль назвал Москву самым безопасным городом мира.

– Вы ранее говорили, что Москва – лучший город с точки зрения безопасности.

– Да. Для меня это факт. На культурном уровне люди, с которыми я работал, проявляют уважение и обладают большим образованием. Я считаю, что это привилегия – и для города, и для страны. Поэтому ты чувствуешь себя в безопасности, куда бы ни пошел. Ты понимаешь, что находишься под защитой. А в других странах, где мы бывали, всегда есть риск, что в любой момент может что-то случиться. Здесь же ощущение безопасности гораздо сильнее.

– Вы работали во многих странах: Испания, Мексика, Италия, Россия, Греция. Чем отличаются русские?

– Мне очень близок менталитет и то, как люди взаимодействуют друг с другом. Если они видят, что ты настроен на работу и открыт к общению, они отвечают уважением. На культурном уровне русские, на мой взгляд, отличаются серьезностью в работе, но при этом стремятся к эффективности. Здесь есть четкая, внятная линия в организации труда – и для нас, кто живет работой 24/7, это крайне важно.

Я с теплотой вспоминаю всех, с кем взаимодействовал в клубе. Самое ценное – не только страсть, но и уважение, желание сделать результат общим, командным.