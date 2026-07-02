Экс-игрок ЦСКА предложил себя на пост главного тренера сборной Японии

Бывший полузащитник сборной Японии Кейсуке Хонда предложил себя на пост главного тренера национальной команды.

Сейчас главным тренером сборной Японии является Хадзиме Мориясу.

Под его руководством японцы проиграли Бразилии (1:2) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

«Знаю, это вызовет споры, но я все равно это скажу.

Я видел новости о том, что Хадзиме Мориясу предложили продление контракта на один год, но если это всего лишь временное решение, потому что они не могут найти подходящего преемника, то дайте мне шанс на год.

Если мы проиграем на Кубке Азии – можете меня уволить без вопросов. Я готов к вызову», – сообщил Хонда.