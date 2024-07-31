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Кейсуке Хонда
Кейсуке Хонда
Завершил карьеру
13 июня 1986 (40), Осака
#3 | Полузащитник
182 см | 76 кг
Япония
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Публикации
Экс-игрок ЦСКА предложил себя на пост главного тренера сборной Японии
2 июля
1
Экс-хавбек ЦСКА Хонда перешел в сингапурский клуб ради рекорда Гиннесса
10 апреля
5
Кейсуке Хонда возобновит карьеру на 1 матч
2024.07.31 09:48
2
L’Équipe составила команду футболистов, играющих за сборную лучше, чем за клуб
2024.07.11 18:02
Топ-10 азиатских игроков в истории по версии FourFourTwo – есть экс-футболист РПЛ
2024.02.12 22:25
2
Фото
35-летний Хонда подписал контракт с литовской «Судувой»
2021.09.14 17:48
5
Хонда перешел в клуб из Азербайджана. Это его десятая страна в карьере
2021.03.15 16:23
A Bola: Хонда покинул «Портимоненси», пробыв в клубе менее недели
2021.02.11 23:20
4
Фото
Хонда подписал контракт с португальским «Портимоненси»
2021.02.08 08:00
Хонда – второй в рейтинге лучших футболистов Азии за последнее десятилетие. Сон – первый
2021.02.05 21:50
Чемпион России Хонда продолжит карьеру в «Портимоненси»
2021.02.02 14:47
«Прошу прощения, что подвел». Хонда объявил об уходе из «Ботафого»
2020.12.30 23:34
5
«Вечно крутой». ФИФА поздравила Хонду с днем рождения
2020.06.13 17:41
Хонда – первый футболист в истории, забивавший на пяти континентах
2020.03.18 10:41
7
Фото
Экс-игрок ЦСКА Хонда забил в дебютном матче за «Ботафого»
2020.03.16 06:45
1
Видео
Презентация Хонды собрала аншлаг на трибунах «Ботафого»
2020.02.09 08:56
2
Видео
Сотни фанатов «Ботафого» встретили Хонду в аэропорту
2020.02.08 09:19
1
Видео
Хонда перешел в «Ботафого». Клуб объявил о подписании японца видео с игрой про покемонов
2020.01.31 17:44
Globo: «Ботафого» согласовал контракт с Хондой. Клуб предоставит японцу бронированный авто и личного тренера
2020.01.30 19:29
2
Esporte Interativo: «Ботафого» хочет подписать Хонду
2020.01.24 11:47
1
Хонда может перейти в «Рубин». Сегодня японец покинул «Витесс»
2019.12.23 23:30
20
«Я больше не должен играть здесь». Хонда покинул «Витесс» спустя полтора месяца после прихода
2019.12.23 13:58
3
Хонда – о дебюте за «Витесс»: «Дайте мне время. Я не бог»
2019.11.25 01:57
1
Слуцкий – о подписании Хонды в «Витесс»: «Это робот-профессионал»
2019.11.21 23:15
5
Фото
Экс-хавбек ЦСКА Хонда стал игроком «Витесса»
2019.11.06 17:32
7
Слуцкий: «Конечно, есть вероятность, что мы подпишем Хонду. Ему 33, но он не потерял мастерство»
2019.11.02 11:37
«Чувствую себя, как 12 лет назад на просмотре». Экс-игрок ЦСКА Хонда будет тренироваться с «Витессом»
2019.10.30 16:21
2
Экс-игрок ЦСКА Хонда в твиттере предложил себя «Милану». Три дня назад он просился в «МЮ»
2019.09.30 13:49
17
Экс-игрок ЦСКА Хонда – «Манчестер Юнайтед»: «Сделайте мне предложение. Деньги мне не нужны»
2019.09.27 21:30
11
Экс-хавбек ЦСКА Хонда покинет «Мельбурн Виктори» после окончания сезона
2019.05.04 08:55
5
1
2
3
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