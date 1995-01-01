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    Экс-хавбек ЦСКА Хонда покинет «Мельбурн Виктори» после окончания сезона

    Полузащитник «Мельбурн Виктори» Кейсуке Хонда подтвердил, что собирается покинуть клуб летом этого года.

    Японец не будет продлевать контракт, истекающий в июне.

    «Я до сих пор не решил, где буду играть в следующем году. Но я знал, что останусь [здесь] всего на год, поэтому я надеюсь, что никто не будет удивлен и разочарован», – приводит слова 32-летнего футболиста Tribalfootball со ссылкой на Fox Sports.

    • Хонда перешел в «Мельбурн Виктори» из мексиканской «Пачуки» в августе 2018 года.
    • В текущем сезоне хавбек провел за австралийскую команду 22 матча во всех турнирах, забил восемь голов и сделал шесть результативных передач.
    • С 2010-го по 2013 год Хонда выступал за ЦСКА, с которым выиграл РПЛ, Суперкубок России и дважды Кубок страны.

    Источник: Tribalfootball

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    Сегодня, 08:55
    Комментарии3
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      Рейтинг: +8458

      vladimir-7 1 час назад

      Хонда уже старый и никому не нужен.

      0
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      Рейтинг: +78

      Boeung777 1 час назад

      Все звёзды, заигравшие в ЦСКА, практически нигде не могут блеснуть.

      0
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      Рейтинг: +8458

      vladimir-7 > Boeung777 1 час назад

      и в спартак скоро вернется кривоногий Промес, который "блещет" в Севилье.

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