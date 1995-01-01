Экс-хавбек ЦСКА Хонда покинет «Мельбурн Виктори» после окончания сезона

Полузащитник «Мельбурн Виктори» Кейсуке Хонда подтвердил, что собирается покинуть клуб летом этого года.

Японец не будет продлевать контракт, истекающий в июне.

«Я до сих пор не решил, где буду играть в следующем году. Но я знал, что останусь [здесь] всего на год, поэтому я надеюсь, что никто не будет удивлен и разочарован», – приводит слова 32-летнего футболиста Tribalfootball со ссылкой на Fox Sports.