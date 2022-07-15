- 15 июля 2022
- 15:20 Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Мельбурн Виктори». Это вторая подряд крупная победа при тен Хаге 3
- 12 июля 2022
- 10:30 Фото 35-летний Нани перешел в австралийский «Мельбурн Виктори»
- 4 мая 2019
- 08:55 Экс-хавбек ЦСКА Хонда покинет «Мельбурн Виктори» после окончания сезона 5
- 5 апреля 2019
- 10:08 Гинер – о контракте ЦСКА с корейским автоконцерном: «Вернем Хонду» 7
- 12 августа 2018
- 12:13 Хонда возглавил сборную Камбоджи. Ранее игрок подписал контракт с «Мельбурн Виктори» 15
- 6 августа 2018
- 09:32 Хонда официально перешел в «Мельбурн» 5
- 31 июля 2018
- 17:38 Экс-полузащитник ЦСКА Хонда продолжит карьеру в Австралии 7
- 23 июля 2016
- 14:09 МКЧ. «Ювентус» проиграл «Мельбурн Виктори» в серии пенальти 2
- 12 апреля 2016
- 16:06 Эмблема «Зенита» вошла в десятку худших в мире 51