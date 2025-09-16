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Австралия. А-лига
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Мельбурн Виктори
€ 2 млн
Мельбурн Виктори
Мельбурн
Австралия. А-лига
Стадион:
ААМИ Парк
Сайт:
http://www.melbournevictory.com.au
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Фото
«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
2025.09.16 11:41
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Мельбурн Виктори». Это вторая подряд крупная победа при тен Хаге
2022.07.15 15:20
3
Фото
35-летний Нани перешел в австралийский «Мельбурн Виктори»
2022.07.12 10:30
Экс-хавбек ЦСКА Хонда покинет «Мельбурн Виктори» после окончания сезона
2019.05.04 08:55
5
Гинер – о контракте ЦСКА с корейским автоконцерном: «Вернем Хонду»
2019.04.05 10:08
7
Хонда возглавил сборную Камбоджи. Ранее игрок подписал контракт с «Мельбурн Виктори»
2018.08.12 12:13
15
Хонда официально перешел в «Мельбурн»
2018.08.06 09:32
5
Экс-полузащитник ЦСКА Хонда продолжит карьеру в Австралии
2018.07.31 17:38
7
МКЧ. «Ювентус» проиграл «Мельбурн Виктори» в серии пенальти
2016.07.23 14:09
2
Эмблема «Зенита» вошла в десятку худших в мире
2016.04.12 16:06
50
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