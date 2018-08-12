Хонда возглавил сборную Камбоджи. Ранее игрок подписал контракт с «Мельбурн Виктори»

Полузащитник сборной Японии Кейсуке Хонда возглавил национальную команду Камбоджи, сообщает the-afc.com. Также 32-летний футболист будет выполнять функции ее генерального менеджера.
Хавбек будет руководить Камбоджей на расстоянии, давая указания своему тренерскому штабу посредством еженедельных видеозвонков. Хонда будет ответственным за выступление команды на АСЕАН-2018 – чемпионате среди сборных стран Юго-Восточной Азии
В начале августа Хонда заключил контракт сроком на один год с австралийским клубом «Мельбурн Виктори». Он будет совмещать карьеру игрока с тренерской должностью.
С 2010 по 2013 год Хонда выступал за московский ЦСКА.
Источник: Бомбардир.ру