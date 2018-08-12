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    Хонда возглавил сборную Камбоджи. Ранее игрок подписал контракт с «Мельбурн Виктори»

    Полузащитник сборной Японии Кейсуке Хонда возглавил национальную команду Камбоджи, сообщает the-afc.com. Также 32-летний футболист будет выполнять функции ее генерального менеджера.

    Хавбек будет руководить Камбоджей на расстоянии, давая указания своему тренерскому штабу посредством еженедельных видеозвонков. Хонда будет ответственным за выступление команды на АСЕАН-2018 – чемпионате среди сборных стран Юго-Восточной Азии

    В начале августа Хонда заключил контракт сроком на один год с австралийским клубом «Мельбурн Виктори». Он будет совмещать карьеру игрока с тренерской должностью.

    С 2010 по 2013 год Хонда выступал за московский ЦСКА.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2018 12:13
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 августа 2018, 15:51

      Как все запущено в этой Камбодже.

      2
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 12 августа 2018, 15:31

      Самое забавное, что Хонда ещё клубом в Австрии владеет. Решил на весь мир распространиться.

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 12 августа 2018, 14:48

      Пол Пот от этой бредятины должно быть в гробу переворачивается.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 августа 2018, 14:32

      Когда играющий тренер всё ясно, так бывает не в одном игровом виде спорта. Но тут..., действующий игрок одной команды, тренер сборной другой страны, да ещё по скайпу. Прецедент для писарчуков из разных изданий.

      3
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 12 августа 2018, 13:56

      Такое руководство командой примерно равно телесеансам Кашпировского, которые оказывали некоторое положительное действие на некоторых людей(на собственном опыте почувствовал), но гораздо меньше, чем было объявлено. Т.е. Хонда будет не главным тренером, а простым консультантом.

      2
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 12 августа 2018, 13:39

      Х.ясе финт ушами..))

      2
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 12 августа 2018, 13:27

      В принципе Лёв, может тренировать сб. России по смс

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      Рейтинг: +12191

      ВетеR 12 августа 2018, 13:24

      Скайп-тренер !))

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 12 августа 2018, 12:57

      на авито что ли вакансию нашёл)

      3
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 12 августа 2018, 12:53

      Думал бомбардир опять ошибся,ан нет действительно...Интересно на общественных началах?...

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