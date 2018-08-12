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  • Хонда возглавил сборную Камбоджи. Ранее игрок подписал контракт с «Мельбурн Виктори»

Хонда возглавил сборную Камбоджи. Ранее игрок подписал контракт с «Мельбурн Виктори»

12 августа 2018, 12:13
15

Полузащитник сборной Японии Кейсуке Хонда возглавил национальную команду Камбоджи, сообщает the-afc.com. Также 32-летний футболист будет выполнять функции ее генерального менеджера.

Хавбек будет руководить Камбоджей на расстоянии, давая указания своему тренерскому штабу посредством еженедельных видеозвонков. Хонда будет ответственным за выступление команды на АСЕАН-2018 – чемпионате среди сборных стран Юго-Восточной Азии

В начале августа Хонда заключил контракт сроком на один год с австралийским клубом «Мельбурн Виктори». Он будет совмещать карьеру игрока с тренерской должностью.

С 2010 по 2013 год Хонда выступал за московский ЦСКА.

Источник: Бомбардир.ру
Азия Камбоджа Мельбурн Виктори Хонда Кейсуке
Комментарии (15)
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Cules2013
1534065445
Неужели в Камбодже всё так плохо, что они берут тренером действующего игрока с другого континента, что раздаёт указания по скайпу!?))
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OfaZavr
1534066161
интересно почему именно Хонду выбрали, разве он имеет тренерскую квалификацию? стал удивлять чем-нибудь самурай)
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KOLBIS
1534067636
Думал бомбардир опять ошибся,ан нет действительно...Интересно на общественных началах?...
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Chesn0k
1534067821
на авито что ли вакансию нашёл)
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ВетеR
1534069461
Скайп-тренер !))
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BlackMurder
1534069674
В принципе Лёв, может тренировать сб. России по смс
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AHTUNGBOL
1534070373
Х.ясе финт ушами..))
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multiscan
1534071382
Такое руководство командой примерно равно телесеансам Кашпировского, которые оказывали некоторое положительное действие на некоторых людей(на собственном опыте почувствовал), но гораздо меньше, чем было объявлено. Т.е. Хонда будет не главным тренером, а простым консультантом.
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Рубик Докоян
1534073520
Когда играющий тренер всё ясно, так бывает не в одном игровом виде спорта. Но тут..., действующий игрок одной команды, тренер сборной другой страны, да ещё по скайпу. Прецедент для писарчуков из разных изданий.
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zigbert
1534078319
Как все запущено в этой Камбодже.
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