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    Мельбурн Виктори - таблица

    Город Мельбурн
    Дивизион Австралия- A-League
    Сайт http://www.melbournevictory.com.au
    Стадион ААМИ Парк
    Тренер Тони Попович
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Брисбен Роар 2 1 1 0 4:1 +3 4
    2. Аделаида Юнайтед 1 1 0 0 3:0 +3 3
    3. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 2:0 +2 3
    4. Вестерн Юнайтед 1 1 0 0 2:1 +1 3
    5. Ньюкасл Джетс 1 0 1 0 2:2 0 1
    6. Перт Глори 1 0 1 0 2:2 0 1
    7. Макартур 1 0 1 0 1:1 0 1
    8. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 1 0 0:0 0 1
    9. Веллингтон Феникс 1 0 1 0 0:0 0 1
    10. Мельбурн Сити 1 0 0 1 1:2 -1 0
    11. Сентрал Кост Маринерс 1 0 0 1 0:3 -3 0
    12. Сидней 2 0 0 2 0:5 -5 0
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Брисбен Роар 1 1 0 0 3:0 +3 3
    2. Аделаида Юнайтед 1 1 0 0 3:0 +3 3
    3. Перт Глори 1 0 1 0 2:2 0 1
    4. Макартур 1 0 1 0 1:1 0 1
    5. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 1 0 0:0 0 1
    6. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0:0 0 0
    7. Вестерн Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
    8. Ньюкасл Джетс 0 0 0 0 0:0 0 0
    9. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0:0 0 0
    10. Сентрал Кост Маринерс 0 0 0 0 0:0 0 0
    11. Мельбурн Сити 1 0 0 1 1:2 -1 0
    12. Сидней 1 0 0 1 0:2 -2 0
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Мельбурн Виктори 1 1 0 0 2:0 +2 3
    2. Вестерн Юнайтед 1 1 0 0 2:1 +1 3
    3. Брисбен Роар 1 0 1 0 1:1 0 1
    4. Ньюкасл Джетс 1 0 1 0 2:2 0 1
    5. Веллингтон Феникс 1 0 1 0 0:0 0 1
    6. Аделаида Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
    7. Перт Глори 0 0 0 0 0:0 0 0
    8. Макартур 0 0 0 0 0:0 0 0
    9. Вестерн Сидней Уондерерс 0 0 0 0 0:0 0 0
    10. Мельбурн Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
    11. Сентрал Кост Маринерс 1 0 0 1 0:3 -3 0
    12. Сидней 1 0 0 1 0:3 -3 0
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