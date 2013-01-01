Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 2 млн

Мельбурн Виктори - турнирная таблица

Мельбурн
Австралия. А-лига
Стадион:
ААМИ Парк
Сайт:
http://www.melbournevictory.com.au
Состав Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Ньюкасл Джетс
2
Аделаида Юнайтед
3
Окленд
4
Мельбурн Виктори
5
Сидней
6
Мельбурн Сити
7
Макартур
8
Веллингтон Феникс
9
Сентрал Кост Маринерс
10
Перт Глори
11
Брисбен Роар
12
Вестерн Сидней Уондерерс
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
26
15
3
8
55
39
16
48
26
12
7
7
46
36
10
43
26
11
9
6
42
29
13
42
26
11
7
8
44
33
11
40
26
11
6
9
33
25
8
39
26
10
8
8
33
33
0
38
26
9
7
10
37
44
-7
34
26
9
6
11
36
48
-12
33
26
8
8
10
35
42
-7
32
26
8
7
11
32
39
-7
31
26
6
8
12
27
36
-9
26
26
5
6
15
27
43
-16
21
Команда
1
Аделаида Юнайтед
2
Мельбурн Виктори
3
Ньюкасл Джетс
4
Мельбурн Сити
5
Сидней
6
Окленд
7
Макартур
8
Перт Глори
9
Веллингтон Феникс
10
Сентрал Кост Маринерс
11
Брисбен Роар
12
Вестерн Сидней Уондерерс
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
7
3
3
25
17
8
24
13
6
4
3
26
14
12
22
13
7
1
5
30
20
10
22
13
6
2
5
18
13
5
20
13
5
4
4
19
13
6
19
13
5
4
4
20
17
3
19
13
5
4
4
22
22
0
19
13
5
2
6
16
16
0
17
13
5
2
6
19
23
-4
17
13
3
7
3
17
17
0
16
13
3
4
6
14
18
-4
13
13
3
4
6
12
19
-7
13
Команда
1
Ньюкасл Джетс
2
Окленд
3
Сидней
4
Аделаида Юнайтед
5
Мельбурн Виктори
6
Мельбурн Сити
7
Сентрал Кост Маринерс
8
Веллингтон Феникс
9
Макартур
10
Перт Глори
11
Брисбен Роар
12
Вестерн Сидней Уондерерс
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
8
2
3
25
19
6
26
13
6
5
2
22
12
10
23
13
6
2
5
14
12
2
20
13
5
4
4
21
19
2
19
13
5
3
5
18
19
-1
18
13
4
6
3
15
20
-5
18
13
5
1
7
18
25
-7
16
13
4
4
5
17
25
-8
16
13
4
3
6
15
22
-7
15
13
3
5
5
16
23
-7
14
13
3
4
6
13
18
-5
13
13
2
2
9
15
24
-9
8
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
10:37
Кордоба ответил, нужен ли «Краснодару» Дзюба
10:14
Акинфеев рассказал, как идет его восстановление от травмы
09:58
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
8
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
1
Гурцкая раскритиковал «Спартак» за отказ от Самородова из-за кисты в колене
08:15
8
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
2
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
8
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+